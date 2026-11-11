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Comiso, chiude Sporae: tre concerti alle Terme di Diana e un nuovo progetto
11 Nov 2026 17:35
Tre concerti in uno spazio raccolto, con il pubblico a pochi passi dai musicisti. Si è chiusa venerdì 6 novembre alle Terme di Diana di Comiso la seconda edizione di Sporae, la rassegna musicale curata dall’associazione culturale 4e33 con il sostegno di Nuovo Imaie e il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Comiso.
Ad aprire la rassegna è stata la violoncellista irlandese Bronagh Slevin con «Rewilding». Poi Stefano Saletti e la Banda Ikona con le canzoni in sabir di «Mediterranima», disco candidato alle Targhe Tenco. A chiudere gli Underoof con «Land of Monkeys», disco nato dall’improvvisazione tra jazz ed elettronica.
«Un disco nuovo ha bisogno di essere suonato davanti a qualcuno, e molti progetti non trovano spazi in cui farlo – spiega Alessandro Nobile, presidente dell’associazione culturale 4e33 –. Per questo bandi come quello di Nuovo Imaie sono così importanti, perché permettono a una realtà come la nostra di dare quello spazio. A Comiso abbiamo trovato un’amministrazione attenta, che ci ha accolto alle Terme di Diana, e un pubblico che ha scelto di ascoltare musicisti spesso mai sentiti prima».
«Durante i concerti persone che non si conoscevano si sono ritrovate ad ascoltare la stessa musica, e ci sembra il segno che c’è voglia di questo tipo di proposte – aggiunge Nobile –. Vorremmo continuare a farle crescere con nuove idee, a partire da un progetto a cui stiamo già lavorando».
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