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Comiso, chiude Sporae: tre concerti alle Terme di Diana e un nuovo progetto

Comiso, chiude Sporae: tre concerti alle Terme di Diana e un nuovo progetto

11 Nov 2026 17:35
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Tre concerti in uno spazio raccolto, con il pubblico a pochi passi dai musicisti. Si è chiusa venerdì 6 novembre alle Terme di Diana di Comiso la seconda edizione di Sporae, la rassegna musicale curata dall’associazione culturale 4e33 con il sostegno di Nuovo Imaie e il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Comiso.

Ad aprire la rassegna è stata la violoncellista irlandese Bronagh Slevin con «Rewilding». Poi Stefano Saletti e la Banda Ikona con le canzoni in sabir di «Mediterranima», disco candidato alle Targhe Tenco. A chiudere gli Underoof con «Land of Monkeys», disco nato dall’improvvisazione tra jazz ed elettronica.

«Un disco nuovo ha bisogno di essere suonato davanti a qualcuno, e molti progetti non trovano spazi in cui farlo – spiega Alessandro Nobile, presidente dell’associazione culturale 4e33 –. Per questo bandi come quello di Nuovo Imaie sono così importanti, perché permettono a una realtà come la nostra di dare quello spazio. A Comiso abbiamo trovato un’amministrazione attenta, che ci ha accolto alle Terme di Diana, e un pubblico che ha scelto di ascoltare musicisti spesso mai sentiti prima».

«Durante i concerti persone che non si conoscevano si sono ritrovate ad ascoltare la stessa musica, e ci sembra il segno che c’è voglia di questo tipo di proposte – aggiunge Nobile –. Vorremmo continuare a farle crescere con nuove idee, a partire da un progetto a cui stiamo già lavorando».

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Michele Barbagallo
Giornalista e professionista della comunicazione, scrive per RagusaOggi occupandosi di cronaca, attualità, politica e temi legati al territorio. Collabora anche con altre testate giornalistiche, tra cui La Sicilia, e ha collaborato con VideoMediterraneo e Antenna Sicilia. Affianca all'attività giornalistica una lunga esperienza nella comunicazione e nelle relazioni con i media, curando uffici stampa e progetti di comunicazione per enti, imprese e iniziative culturali. È cofondatore di MediaLive, agenzia di comunicazione con sede a Ragusa.