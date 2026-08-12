Solidarietà sotto le stelle: il Lions dona due lettini meccanici all’Oncologia del Giovanni Paolo II

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Una notte di festa trasformata in un gesto concreto di solidarietà. Nella suggestiva cornice del parco del Castello di Donnafugata, il Lions Club Ragusa Host ha riunito soci, istituzioni, professionisti e cittadini per il tradizionale appuntamento estivo “Ridendo e Ballando sotto le Stelle”, una serata che ha saputo unire spettacolo, memoria e impegno sociale.

Il messaggio scelto dal Governatore del Distretto 108 Yb Sicilia, Giuseppe Walter Buscema, racchiude il senso dell’iniziativa: “Per un mondo migliore, per una Sicilia migliore, per una Sanità migliore”.

Dietro il sorriso e la musica del Gran Galà c’era infatti un obiettivo preciso: raccogliere risorse da destinare a progetti capaci di produrre un beneficio concreto per la comunità.

Un ricordo speciale per Letizia Gerotti

Ad aprire la serata è stata la presidente del Lions Club Ragusa Host, Ornella Licitra, che ha voluto dedicare un momento particolarmente intenso alla memoria di Letizia Gerotti, medico otorinolaringoiatra scomparsa alcuni mesi fa.

Fu proprio Gerotti, otto anni fa, a ideare l’appuntamento del 10 agosto che nel tempo è diventato una tradizione per il Lions Club ibleo.

Il suo ricordo ha quindi accompagnato una serata nata anche per mantenere vivo quello spirito di partecipazione e servizio che aveva caratterizzato la sua iniziativa.

Dal divertimento alla solidarietà: il vero cuore della serata

Il Gran Galà ha avuto il volto leggero dello spettacolo, ma il suo cuore è stato profondamente solidale. A regalare il sorriso al pubblico è stato Massimo Leggio con il suo “Come rido io”, in una serata pensata per vivere insieme un momento di convivialità senza perdere di vista il valore dell’impegno verso gli altri.

È proprio questo il significato del motto storico dei Lions, “We Serve”, richiamato nel corso dell’evento: servire la comunità attraverso altruismo, responsabilità e partecipazione.

Una filosofia che a Ragusa si è tradotta in una donazione concreta destinata alla sanità locale.

Due lettini meccanici per l’Oncologia del Giovanni Paolo II

Il ricavato della serata permetterà infatti al Lions Club Ragusa Host di donare due lettini meccanici al reparto di Oncologia dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Si tratta di una scelta che punta a sostenere concretamente il lavoro quotidiano degli operatori sanitari e a migliorare le condizioni di assistenza dei pazienti.

A rappresentare il reparto durante la serata è stato il dottor Antonio Lucenti, che ha portato il valore concreto di una donazione destinata a rispondere a esigenze reali della struttura ospedaliera.

Un gesto che assume un significato ancora più importante quando la solidarietà riesce a trasformarsi in strumenti utili per chi ogni giorno affronta la malattia e per gli operatori impegnati nella cura.

Il direttore generale dell’ASP: «Insieme per una sanità migliore»

Alla serata ha partecipato anche il direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, presente nella duplice veste di rappresentante della sanità locale e di membro Lions.

Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare per migliorare i servizi sanitari, la qualità delle cure e la capacità del sistema di rispondere alle esigenze della comunità.

Un percorso nel quale la collaborazione tra istituzioni, professionisti e realtà associative può diventare determinante. La donazione dei due lettini rappresenta così un esempio concreto di come il mondo del volontariato e quello sanitario possano incontrarsi per affrontare bisogni specifici del territorio.

Non solo Ragusa: la solidarietà supera i confini

Il progetto del Lions Club Ragusa Host non si fermerà però all’ambito locale. Parte delle risorse raccolte durante la serata sarà destinata anche ai programmi della Lions Clubs International Foundation e alle attività della MK Onlus in Burkina Faso, impegnata a sostenere bambini affetti da gravi patologie.

La solidarietà assume quindi una doppia dimensione: da una parte il sostegno diretto alla sanità ragusana, dall’altra l’aiuto a comunità e bambini che vivono situazioni di particolare fragilità.

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