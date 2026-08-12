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La tartaruga salvata a Marina di Ragusa sta bene: dopo l’intervento chirurgico potrà tornare in mare
12 Ago 2026 10:55
È stata sottoposta ad intervento chirurgico e ora sta bene, la tartaruga Caretta Caretta salvata il 2 agosto scorso a Marina di Ragusa con un intervento della Protezione civile.
La tartaruga è stata presa in consegna dai volontari del WWF e trasferita nel centro recupero di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. La tartaruga del peso di 80 chili aveva un arto ferito e se il decorso clinico sarà positivo e le condizioni lo permetteranno potrà essere reimmessa in mare. I prossimi giorni saranno decisivi per il recupero e potranno dare delle certezze sulle possibilità di recupero. E’ probabile che dopo le cure l’animale possa essere liberato e restituito al suo habitat naturale.
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