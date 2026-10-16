Acate, fugge all’Alt dei Carabinieri: 37enne torna in carcere, era già affidato ai servizi sociali

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Un tentativo di fuga che gli è costato il ritorno in carcere. Un 37enne residente ad Acate è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

L’uomo era stato condannato in via definitiva per furto aggravato e ricettazione, reati commessi nel 2015, e stava beneficiando della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Una possibilità che, alla luce dei recenti fatti, è stata revocata dall’autorità giudiziaria.

A far precipitare la situazione è stato un episodio avvenuto nei giorni scorsi lungo via Circonvallazione, ad Acate. Il 37enne, alla guida di un veicolo, non si sarebbe fermato all’alt imposto dai Carabinieri, dandosi alla fuga e mettendo potenzialmente a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada.

I militari si sono messi immediatamente all’inseguimento, riuscendo a raggiungerlo, bloccarlo e identificarlo.

Durante i successivi controlli sarebbe emerso che l’uomo era alla guida senza patente, con recidiva nel biennio. Nel corso della perquisizione, inoltre, i Carabinieri avrebbero trovato in suo possesso una modica quantità di hashish.

La condotta tenuta durante il controllo e la denuncia conseguente alla fuga avrebbero indotto l’autorità giudiziaria a revocare l’affidamento in prova ai servizi sociali, disponendo l’esecuzione della pena detentiva residua.

Dopo le formalità di rito e la notifica del provvedimento, il 37enne è stato accompagnato dai Carabinieri presso la Casa circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per scontare la pena residua.

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