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Pozzallo, la bonifica non è finita: il La Pira di via Pertini chiuso fino a sabato
05 Nov 2026 21:26
Due giorni non sono bastati. Il plesso di via Pertini dell’Istituto di istruzione superiore “Giorgio La Pira” di Pozzallo resterà chiuso anche venerdì 6 e sabato 7 novembre: lo ha deciso il sindaco Roberto Ammatuna, che allunga lo stop già deciso per mercoledì e giovedì. In questi due giorni nell’edificio non potranno entrare né gli studenti né i docenti e il personale non docente. Le porte si apriranno soltanto per gli addetti alla bonifica.
La Pira di Pozzallo, la richiesta del dirigente
La prima chiusura era arrivata con un’ordinanza del 3 novembre, per permettere in sicurezza gli interventi di disinfezione, derattizzazione e disinfestazione affidati alla Eco Seib srl. Il 4 novembre, però, il dirigente scolastico ha chiesto al Comune altre 48 ore: secondo l’atto, servono ulteriori operazioni per la buona riuscita della bonifica degli ambienti. Il blocco totale degli accessi consente anche di arieggiare e pulire i locali dopo il trattamento. I lavori saranno gestiti e coordinati dallo stesso dirigente dell’istituto.
Prevenzione e salute in classe
Il Comune ha richiamato le indicazioni sanitarie di prevenzione, che chiedono alle amministrazioni di intervenire per evitare possibili fenomeni di infestazione. L’obiettivo dichiarato è tutelare la salute e la sicurezza di chi frequenta ogni giorno la scuola. C Per il ritorno in classe conviene seguire le comunicazioni della scuola.
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