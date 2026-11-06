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L’asino ragusano a Fieracavalli: in Sicilia se ne contano circa 4mila

L’asino ragusano a Fieracavalli: in Sicilia se ne contano circa 4mila

06 Nov 2026 08:09
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Per secoli ha portato pesi lungo le trazzere degli Iblei. Questa settimana l’asino ragusano si prende la scena in una delle vetrine più frequentate d’Italia per il mondo equestre: Fieracavalli, a Verona. La razza autoctona è tra i protagonisti del «Borgo dell’Asino», lo spazio allestito dalla Regione Siciliana nel Padiglione 1 Future Riders, aperto da giovedì 5 a domenica 8 novembre.

L’asino ragusano e le altre razze siciliane: i numeri

Tra le tre, il Ragusano è di gran lunga la più numerosa: secondo i dati diffusi dalla Regione, in Sicilia se ne contano circa 4mila esemplari, 50 dei quali accolti nelle riserve. Ben diversa la situazione delle altre due. Dell’asino Pantesco restano appena 70 esemplari al mondo, mentre il Grigio siciliano conta 14 capi ed è ancora in fase di riconoscimento.

Un borgo pensato per famiglie e scuole

Il Borgo si rivolge a famiglie, bambini, appassionati e operatori del settore. Le attività ruotano attorno alla biodiversità, all’educazione ambientale e al benessere degli animali, con un metodo basato sull’esperienza diretta: il gioco e il contatto con gli asini diventano strumenti per imparare. La Regione ricorda che l’asino si distingue per intelligenza e prudenza, oltre che per memoria e senso dell’orientamento.Per la provincia di Ragusa, del resto, la tutela di questa razza non è un tema da fiera ma una questione concreta, che lega l’animale alla storia agricola del territorio. Chi passa da Verona nel fine settimana potrà vederlo da vicino fino a domenica.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni