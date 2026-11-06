Dal decreto regionale da 160 milioni per 2.917 assunzioni nella sanità territoriale, all'Asp di Ragusa vanno 10,4 milioni. Intanto Schifani chiede la decadenza dei manager che non riportano i conti in equilibrio.
L’asino ragusano a Fieracavalli: in Sicilia se ne contano circa 4mila
06 Nov 2026 08:09
Per secoli ha portato pesi lungo le trazzere degli Iblei. Questa settimana l’asino ragusano si prende la scena in una delle vetrine più frequentate d’Italia per il mondo equestre: Fieracavalli, a Verona. La razza autoctona è tra i protagonisti del «Borgo dell’Asino», lo spazio allestito dalla Regione Siciliana nel Padiglione 1 Future Riders, aperto da giovedì 5 a domenica 8 novembre.
L’asino ragusano e le altre razze siciliane: i numeri
Tra le tre, il Ragusano è di gran lunga la più numerosa: secondo i dati diffusi dalla Regione, in Sicilia se ne contano circa 4mila esemplari, 50 dei quali accolti nelle riserve. Ben diversa la situazione delle altre due. Dell’asino Pantesco restano appena 70 esemplari al mondo, mentre il Grigio siciliano conta 14 capi ed è ancora in fase di riconoscimento.
Un borgo pensato per famiglie e scuole
Il Borgo si rivolge a famiglie, bambini, appassionati e operatori del settore. Le attività ruotano attorno alla biodiversità, all’educazione ambientale e al benessere degli animali, con un metodo basato sull’esperienza diretta: il gioco e il contatto con gli asini diventano strumenti per imparare. La Regione ricorda che l’asino si distingue per intelligenza e prudenza, oltre che per memoria e senso dell’orientamento.Per la provincia di Ragusa, del resto, la tutela di questa razza non è un tema da fiera ma una questione concreta, che lega l’animale alla storia agricola del territorio. Chi passa da Verona nel fine settimana potrà vederlo da vicino fino a domenica.
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