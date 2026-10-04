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Autostrade siciliane, l’ultimatum è scaduto: i lavori dovevano partire entro ieri. Ma sono partiti davvero?
04 Ott 2026 07:00
Ieri, 3 ottobre, scadeva il termine fissato dal Ministero delle Infrastrutture per far partire i lavori urgenti sulle autostrade A18 e A20, cioè la Messina-Catania e la Messina-Palermo, gestite dal Consorzio per le Autostrade Siciliane. Riguarda anche il Ragusano: chi va a Messina, all’imbarco per lo Stretto o verso Palermo dal versante tirrenico passa quasi sempre da lì.
Cosa aveva chiesto il Ministero
A metà settembre il Ministero ha scritto al Cas dopo una serie di verifiche. O si interviene subito per ridurre i rischi, o si valuta la chiusura al traffico. Le opere indicate sono soprattutto gallerie: Cicero e Calavà sulla A20, Taormina, Giardini e Sant’Antonio sulla A18.
I soldi trovati e quelli che mancano
La Regione ha risposto trovando 32,5 milioni di euro tra i fondi europei avanzati, più altri 2 milioni per le urgenze. L’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha assicurato che nessun tratto sarà chiuso. A fine settembre il presidente Schifani ha annunciato 253 milioni del Fondo sviluppo e coesione e le prime gare. Per rimettere davvero in sesto le due autostrade, però, il Ministero stima 5,5 miliardi in dieci anni.
Il Codacons: «ora massima trasparenza»
Proprio ieri il Codacons ha chiesto al Cas e alla Regione un quadro pubblico di quanto è stato avviato: su quali tratti, con quali soldi e con quale calendario. Il segretario nazionale Francesco Tanasi parla di «informazioni precise e verificabili». L’associazione chiede anche avvisi in anticipo agli automobilisti per restringimenti, deviazioni e limiti di velocità.
E la Siracusa-Gela?
Il tratto ibleo della Siracusa-Gela, quello che arriva a Modica, è gestito dallo stesso Consorzio. Negli atti resi noti finora, però, il provvedimento del Ministero riguarda soltanto la A18 Messina-Catania e la A20. Fino a ieri né il Cas né la Regione hanno detto quali cantieri siano partiti.
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