Nuova stretta sui voli: a Catania massimo 10 arrivi l’ora

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L’attività eruttiva dell’Etna continua a condizionare l’operatività dell’aeroporto di Catania. La presenza di cenere vulcanica in atmosfera ha portato la SAC, società di gestione dello scalo etneo, a prorogare la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1.

La conseguenza è una nuova limitazione sul traffico aereo in arrivo: fino alle ore 12 di domani, martedì 18 agosto, potranno atterrare a Catania al massimo 10 aerei ogni ora. Restano invece completamente operative le partenze, per le quali al momento non sono previste restrizioni.

Etna in eruzione, aumentata la capacità degli arrivi

Rispetto alla precedente limitazione, il numero massimo di aerei in arrivo ogni ora è stato innalzato a 10. Una modifica che consente di aumentare la capacità operativa dello scalo, pur mantenendo in vigore le misure di sicurezza legate alla presenza della cenere vulcanica.

La situazione resta strettamente collegata all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle condizioni dello spazio aereo. Per questo motivo le disposizioni potranno essere ulteriormente aggiornate nelle prossime ore.

Chiuso il settore B1: cosa cambia per i passeggeri

La proroga della chiusura del settore B1 comporta una gestione contingentata degli arrivi, mentre non interessa i voli in partenza. I passeggeri diretti a Catania potrebbero quindi registrare variazioni operative, ritardi o modifiche agli orari programmati in funzione della capacità effettiva dello scalo.

SAC invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Un controllo particolarmente importante in una fase caratterizzata da continui aggiornamenti sull’attività vulcanica.

Aeroporto di Catania sotto osservazione

Lo scalo etneo continua dunque a operare, ma con una capacità ridotta per quanto riguarda gli arrivi. La limitazione fissata a 10 aerei ogni ora resterà in vigore fino alle 12 di domani, salvo nuove disposizioni.

L’evoluzione dell’attività eruttiva dell’Etna sarà determinante per stabilire i prossimi provvedimenti. SAC ha infatti comunicato che seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.



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