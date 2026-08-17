Maria Santissima di Portosalvo, Marina di Ragusa rivive la festa tra fede, mare e tradizione. Ecco le foto

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È stata una giornata di grande partecipazione quella vissuta a Marina di Ragusa per la festa di Maria Santissima di Portosalvo, conclusasi a Ferragosto con i momenti più attesi delle celebrazioni.

Una ricorrenza che ogni anno riesce a mettere insieme la dimensione religiosa e quella più profondamente legata all’identità marinara della comunità, coinvolgendo fedeli, residenti, villeggianti e turisti.

Fin dalle prime ore del 15 agosto, le celebrazioni eucaristiche hanno accompagnato la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. A segnare l’avvio della giornata festiva sono stati anche il suono delle campane e i tradizionali colpi di cannone, mentre il corpo bandistico “Vito Cutello” di Chiaramonte Gulfi ha attraversato le vie di Marina di Ragusa con il consueto giro musicale.

Tra i momenti più caratteristici della mattinata anche il tradizionale Gioco del “Legno a Mare”, che ha richiamato numerosi spettatori sullo specchio d’acqua antistante Piazza Torre, tra applausi e divertimento.

La Madonna in mare, il momento più emozionante

Nel pomeriggio è arrivato uno dei momenti centrali della festa: la solenne processione con l’imbarco del simulacro di Maria Santissima di Portosalvo al Porto Turistico.

La Madonna ha attraversato il mare accompagnata dal corpo bandistico e da numerosi fedeli, prima di fare ritorno sulla terraferma e proseguire il percorso processionale per le vie di Marina di Ragusa.

Una processione seguita da una grande folla, con famiglie, giovani, anziani, residenti e turisti che hanno accompagnato il simulacro lungo il percorso. Particolarmente suggestivo il passaggio sul lungomare, con la luce del tramonto a fare da sfondo alla celebrazione.

La presenza delle autorità civili e militari ha ulteriormente sottolineato il valore della ricorrenza per la comunità marinara.

Il Porto Turistico chiude la festa con i fuochi

Dopo il rientro del simulacro in chiesa, la festa si è conclusa con uno degli appuntamenti più attesi: lo spettacolo pirotecnico sul Porto Turistico di Marina di Ragusa.

I fuochi, curati dalla ditta Etna Pyro di Privitera Francesco di Nicolosi, hanno illuminato il cielo e il mare, offrendo il finale spettacolare a una giornata che ha richiamato migliaia di persone.

La festa di Maria Santissima di Portosalvo si conferma così un appuntamento capace di andare oltre la sola dimensione religiosa: è un momento di identità, appartenenza e comunità, profondamente legato al mare e alla storia di Marina di Ragusa.

Una tradizione che si rinnova ogni anno e che, anche in questa edizione, ha visto il Porto Turistico diventare uno dei luoghi simbolo dei festeggiamenti, tra la suggestione della processione sul mare e le luci dei fuochi che hanno chiuso la serata.

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