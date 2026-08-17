Vento o vandalismo? L’interrogativo dopo quanto accaduto all’impianto di atletica “Guastella” di Ragusa

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A documentare la situazione sono alcune foto che mostrano il grande materasso utilizzato per il salto in alto spostato dalla sua collocazione abituale, mentre lungo la pista risultano smontate e spostate alcune sbarre di ferro che fanno parte delle attrezzature dell’impianto. Un quadro che ha destato preoccupazione tra gli sportivi e i frequentatori della struttura e che rende necessario capire che cosa sia realmente accaduto.

Tra le ipotesi al momento c’è quella del forte vento che ha interessato Ragusa negli ultimi giorni, che potrebbe aver provocato lo spostamento del materiale. Non viene però esclusa la possibilità che le attrezzature siano state manomesse intenzionalmente. Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica.

A farsi portavoce della segnalazione è stato il consigliere comunale Sergio Firrincieli, che ha raccolto la segnalazione di un cittadino e ha interessato l’ufficio Sport del Comune, chiedendo di verificare quanto accaduto e di comprendere se si sia trattato di un episodio accidentale o di un possibile atto vandalico.

La segnalazione consentirà inoltre di verificare le condizioni delle attrezzature e, se necessario, procedere al loro ripristino, così da garantire la piena sicurezza e funzionalità dell’impianto, punto di riferimento per gli atleti e per tanti giovani ragusani.

Resta dunque da capire: è stato il vento a spostare le attrezzature oppure qualcuno è entrato nell’impianto e le ha manomesse? Per ora, una risposta certa ancora non c’è.

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