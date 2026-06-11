La Volley Modica riparte da Distefano: il condottiero biancoazzurro resta alla guida dei Galletti

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Adesso è ufficiale. Enzo Distefano sarà ancora l’allenatore dell’Avimec Modica nella stagione 2026/2027 di Serie A3. Una notizia che circolava da settimane negli ambienti della pallavolo siciliana e che adesso trova la conferma della società biancoazzurra, pronta a proseguire il percorso di crescita iniziato quattro anni fa con il tecnico ragusano.

La riconferma rappresenta un chiaro segnale di continuità e stabilità da parte della dirigenza guidata dal presidente Vanni Iacono, che ha scelto di affidare ancora una volta la guida tecnica della squadra a uno degli artefici dei recenti successi del club della Contea.

Un progetto vincente che guarda al futuro

Per Distefano si tratta della quarta stagione consecutiva da primo allenatore dell’Avimec Modica, un percorso costruito anno dopo anno attraverso risultati concreti e obiettivi raggiunti. L’ultimo campionato ha regalato alla società una delle pagine più importanti della sua storia recente, con il prestigioso quarto posto in regular season e il raggiungimento dei quarti di finale playoff, conclusi soltanto al golden set contro Mantova.

Un cammino che ha consolidato il rapporto di fiducia tra allenatore e società, come confermato dalle parole dello stesso tecnico.

“Sono soddisfatto ed entusiasta della mia riconferma – ha dichiarato Distefano –. È motivo di grande orgoglio e rappresenta la conferma della stima reciproca che si è consolidata nel tempo. Riparto con la stessa voglia di fare bene che ha caratterizzato le stagioni precedenti”.

Mercato ambizioso e roster di qualità

La programmazione della nuova stagione è iniziata già al termine del campionato scorso. La società modicana ha lavorato intensamente sul mercato con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello tecnico della squadra e presentarsi ai nastri di partenza con ambizioni ancora più importanti.

Distefano non nasconde la soddisfazione per il lavoro svolto dalla dirigenza e dallo staff dirigenziale composto dal direttore sportivo Salvatore Monaco e dal direttore generale Luca Leocata.

Secondo il tecnico ragusano, l’Avimec Modica ha incrementato la qualità in tutti i reparti e nelle prossime settimane saranno ufficializzati giocatori di grande spessore che contribuiranno a rafforzare ulteriormente il progetto sportivo.

L’obiettivo è costruire una squadra competitiva, capace di recitare un ruolo da protagonista in un campionato che si annuncia tra i più equilibrati e impegnativi degli ultimi anni.

Modica unica realtà siciliana della Serie A

La stagione 2026/2027 avrà inoltre un significato particolare per la città della Contea. L’Avimec Modica sarà infatti l’unica realtà siciliana presente nei campionati nazionali di Serie A maschile, una responsabilità che aumenta ulteriormente il valore del progetto sportivo.

“Essere l’unica squadra siciliana di Serie A è motivo di orgoglio ma anche di grande responsabilità – ha sottolineato Distefano –. Tutte le formazioni del Girone Blu si sono rafforzate e il livello del torneo sarà altissimo. Dovremo farci trovare pronti”.

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