Red Rock vola ai Nazionali: Ragusa protagonista ad Arco con tre giovani talenti

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Il team Red Rock di Ragusa si prepara a vivere il weekend più importante della stagione sportiva. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, l’Arco Climbing Stadium ospiterà il Campionato Italiano Giovanile di arrampicata sportiva, appuntamento di riferimento nazionale che riunisce i migliori giovani atleti italiani nelle discipline Boulder, Lead e Speed.

Per la società ragusana si tratta di una partecipazione dal forte valore simbolico e sportivo, con tre atleti qualificati che rappresenteranno la crescita di un progetto costruito negli ultimi anni grazie al lavoro del tecnico Emerico Colombo, del presidente Gianni Adamo e di tutto il gruppo societario che ha contribuito allo sviluppo dell’arrampicata a Ragusa.

A difendere i colori del team Red Rock saranno Nina Schininà, impegnata nella categoria Under 13 femminile, e i giovanissimi Nino Branciforte ed Enea Schininà, entrambi in gara nella Under 11 maschile.

Particolare attenzione è rivolta alla prova di Nina Schininà, protagonista di una stagione in forte crescita e capace di conquistare la qualificazione grazie a una rimonta importante nelle ultime gare. La giovane atleta ha dimostrato tecnica, determinazione e grande lucidità nei momenti decisivi, elementi che l’hanno portata fino al palcoscenico nazionale.

Il programma del weekend si apre venerdì 29 maggio con la Lead Under 13 femminile, dove Nina sarà impegnata nelle qualifiche mattutine e nelle eventuali fasi finali del pomeriggio. Nella stessa giornata, nel pomeriggio, spazio alla prova Boulder Under 11 maschile con Nino Branciforte ed Enea Schininà impegnati su dieci blocchi.

Sabato 30 maggio sarà dedicato alla Lead Under 11, con i due giovani atleti ragusani in gara al mattino, mentre nel pomeriggio tornerà in scena Nina Schininà nella disciplina Speed Under 13.

La manifestazione si chiuderà domenica 31 maggio con le ultime prove decisive. Nina Schininà sarà impegnata nel Boulder Under 13 femminile, mentre Nino Branciforte ed Enea Schininà concluderanno la loro esperienza nazionale nella Speed Under 11 maschile.

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