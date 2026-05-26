La Scherma Modica domina in Sicilia: doppietta d’oro nel Regionale a squadre Under 14

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Una stagione che si chiude nel segno dei successi per la Conad Scherma Modica, protagonista assoluta al Campionato Regionale a Squadre Under 14 di spada disputato a San Cataldo. Un appuntamento che ha confermato la crescita del vivaio modicano, capace di portare a casa due titoli regionali e prestazioni di grande livello tecnico e agonistico.

Nella categoria maschietti/giovanissimi, la squadra composta da Francesco Agosta, Antonio Corallo, Giuseppe Di Stefano e Antonio Iacono ha conquistato il primo posto al termine di un percorso impeccabile. I giovani schermidori hanno superato ai quarti il Circolo Scherma Jonica con il punteggio di 36-26, poi in semifinale il CUS Catania per 36-33, fino ad arrivare alla finale vinta contro la Methodos S. Agata Li Battiati per 36-32. Una prova di maturità sportiva che ha confermato solidità, determinazione e grande spirito di squadra.

Successo importante anche al femminile nella categoria bambine/giovanissime, dove la formazione composta da Emma Basile e Clara Messina, insieme all’atleta in prestito Lucia Gambino del Club Scherma Acireale, ha centrato il primo posto al termine di una finale combattuta e intensa. Decisivo il successo su Catania Scherma per 36-33, in un incontro giocato punto su punto fino all’ultimo assalto.

Per molti degli atleti si è trattato dell’ultimo impegno della stagione Under 14, chiusa con risultati estremamente positivi che confermano la qualità del lavoro svolto dalla società modicana nel settore giovanile e la crescita costante del movimento schermistico locale.

La giornata di San Cataldo ha visto anche le gare dedicate agli esordienti e alle Prime Lame Under 10 di spada, un momento importante di crescita sportiva e personale per i più piccoli, alla loro prima esperienza in gara ufficiale tra emozione, entusiasmo e prime sfide in pedana.

Ora l’attenzione si sposta ai prossimi appuntamenti nazionali: nel fine settimana a Roma andranno in scena le fasi finali dei Campionati Italiani Cadetti, con in pedana Ottavia Iacono nel fioretto femminile, mentre a seguire sarà la volta dei Campionati Italiani Assoluti con Francesco Spampinato impegnato nel fioretto maschile.

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