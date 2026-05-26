Bodybuilding: Vincenzo Ingallina trionfa al GP Roma. Ora nel mirino il campionato italiano

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Il 2026 si apre nel segno del successo per il bodybuilding ragusano. Dopo le affermazioni ottenute nel corso del 2025, Vincenzo Ingallina conquista il primo importante titolo della nuova stagione aggiudicandosi il GP Roma, disputato il 24 maggio a Pomezia presso l’Hotel Principe.

L’atleta ragusano ha saputo imporsi nella categoria Bodybuilding fino a 85 chilogrammi, confermando la costante crescita tecnica e fisica maturata negli ultimi mesi. Un risultato che assume ancora maggiore valore considerando il recente passaggio di categoria, frutto di un intenso lavoro di preparazione atletica e programmazione.

Determinante il contributo del coach Angelo Giustiniani, figura di riferimento nel panorama del natural bodybuilding italiano. Grazie alla sua esperienza e alla sua metodologia di allenamento, Ingallina ha raggiunto una condizione fisica eccellente che gli ha permesso di presentarsi sul palco in forma smagliante e conquistare il gradino più alto del podio.

Per il campione ragusano si tratta di una vittoria che rafforza le ambizioni per il prosieguo della stagione agonistica. L’obiettivo è ora rivolto al Campionato Italiano in programma il prossimo 21 giugno a Catania, appuntamento che rappresenterà un banco di prova ancora più impegnativo e prestigioso.

La preparazione prosegue senza soste, con la consapevolezza che la concorrenza sarà di altissimo livello ma anche con la fiducia derivante da una condizione atletica giudicata molto positiva dal team tecnico.

Alle spalle di questo successo c’è anche il lavoro di Angelo Giustiniani, culturista italiano affermatosi tra gli anni Ottanta e Novanta e oggi considerato uno dei preparatori più stimati del panorama nazionale. Nel corso della sua carriera da coach ha accompagnato numerosi atleti alla conquista di titoli italiani e internazionali, diventando un punto di riferimento nel settore del natural bodybuilding.

La vittoria di Pomezia rappresenta dunque un importante segnale per Vincenzo Ingallina e per tutto il movimento sportivo ragusano, che guarda con entusiasmo al prossimo appuntamento tricolore con la speranza di aggiungere un nuovo prestigioso risultato alla propria bacheca.

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