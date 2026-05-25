Giarratana Volley nella storia: conquista la Serie B e fa esplodere la festa rossoblù

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L’Asd Giarratana Volley scrive una delle pagine più belle della propria storia sportiva conquistando la promozione in Serie B maschile al termine di una finale play-off intensa, combattuta e ricca di emozioni. Sul parquet di Isola delle Femmine, a pochi chilometri da Capaci, la formazione rossoblù ha superato la Don Orione & Capacense per 3-1, coronando una stagione straordinaria con il traguardo più ambito.

Davanti a una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni, Giarratana ha dimostrato carattere, qualità e maturità nei momenti decisivi del match. Dopo aver conquistato il primo set per 25-20, la squadra di casa è riuscita a riportare il confronto in equilibrio aggiudicandosi un interminabile secondo parziale ai vantaggi per 29-27. Una battaglia sportiva che avrebbe potuto cambiare l’inerzia dell’incontro, ma che invece ha esaltato la forza mentale dei rossoblù.

La reazione da grande squadra vale il salto di categoria

Nel momento più delicato della finale, il gruppo guidato da coach Gianluca Giacchi ha mostrato tutta la propria solidità. Il terzo set è stato dominato con un netto 25-17, mentre nel quarto parziale Giarratana ha saputo amministrare il vantaggio con lucidità e determinazione, chiudendo sul 25-22 e facendo partire la festa.

Una vittoria che non rappresenta soltanto il successo di una singola partita, ma il punto di arrivo di un percorso costruito giorno dopo giorno attraverso sacrificio, impegno e una programmazione accurata. La promozione in Serie B consacra infatti l’Asd Giarratana Volley tra le realtà più competitive e ambiziose della pallavolo siciliana.

«È una vittoria che nasce dal lavoro quotidiano, dall’impegno di ogni singolo ragazzo e dal sostegno di un pubblico meraviglioso», ha dichiarato coach Gianluca Giacchi al termine dell’incontro. «Abbiamo affrontato una stagione lunga e difficile, ma sempre con la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo. Oggi raccogliamo i frutti di un percorso fatto di passione e determinazione. Questo gruppo merita tutto ciò che ha conquistato».

Un’intera comunità al seguito dei rossoblù

A rendere ancora più speciale il trionfo è stata la straordinaria partecipazione dei tifosi giarratanesi. Centinaia di sostenitori hanno raggiunto la provincia di Palermo per accompagnare la squadra nell’ultimo atto della stagione, trasformando la tribuna in un autentico spettacolo di colori, entusiasmo e appartenenza.

Dal primo all’ultimo scambio, il sostegno del pubblico è stato incessante, diventando un valore aggiunto per una squadra che ha saputo rappresentare al meglio l’identità di un intero territorio.

«Questa vittoria è di tutta Giarratana», ha commentato il presidente Salvatore Pagano. «I nostri tifosi sono stati straordinari e hanno dimostrato quanto questa squadra rappresenti la passione e l’orgoglio della nostra comunità. Siamo fieri di aver portato il nome di Giarratana in Serie B. È un traguardo che ci riempie di gioia e che vogliamo condividere con tutti».

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