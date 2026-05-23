Giarratana Volley a un passo dalla storia: finale play off di Serie C a Capaci

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È il giorno che vale una stagione intera. L’Asd Giarratana Volley si prepara a vivere la partita più importante dell’anno, quella che può trasformare un sogno coltivato mese dopo mese in una realtà concreta. Domani, domenica 24 maggio alle 18, a Capaci, andrà in scena la finale dei play off di Serie C maschile contro la Don Orione & Capacense.

Una sfida che rappresenta molto più di un incontro sportivo: è il punto d’arrivo di un percorso fatto di lavoro quotidiano, sacrifici, chilometri, allenamenti intensi e una crescita costante che ha portato la squadra fino all’ultimo atto della stagione.

Una stagione costruita passo dopo passo

Il cammino del Giarratana Volley è stato lungo e ricco di insidie, ma anche di conferme importanti. La squadra guidata da coach Gianluca Giacchi ha saputo affrontare ogni difficoltà con compattezza e determinazione, trasformando ogni ostacolo in un’occasione di crescita.

Arrivare a questa finale non è un caso, ma il risultato di un gruppo che ha saputo costruire identità, gioco e mentalità vincente partita dopo partita. Una squadra che ha imparato a soffrire, a reagire e a crederci sempre, fino in fondo.

Coach Giacchi: “Serve cuore, lucidità e coraggio”

Alla vigilia della sfida decisiva, l’allenatore non nasconde l’emozione ma mantiene alta la concentrazione.

«Siamo arrivati fin qui grazie al lavoro quotidiano e alla determinazione di ogni singolo atleta – ha dichiarato coach Gianluca Giacchi –. Domani ci aspetta una gara durissima, ma siamo pronti a dare tutto. Chiedo ai miei ragazzi di giocare con il cuore, con lucidità e con la consapevolezza del percorso che abbiamo costruito insieme. Questa finale è il frutto di un anno intero di sacrifici e vogliamo onorarla fino all’ultimo pallone».

Parole che raccontano lo spirito di una squadra che non vuole fermarsi proprio sul più bello.

Un paese intero al fianco della squadra

Il Giarratana Volley non è solo una squadra, ma il simbolo di una comunità che si è stretta attorno ai propri colori. In ogni partita, in casa e in trasferta, il tifo giarratanese ha rappresentato una presenza costante, calorosa, capace di trasformare ogni gara in un evento collettivo.

Anche a Capaci, nonostante la distanza, i giocatori potranno contare su una spinta emotiva importante: quella di un paese che ha seguito questo percorso con passione crescente, riconoscendosi in ogni punto conquistato e in ogni difficoltà superata.

Il presidente Pagano: “Orgogliosi di un gruppo straordinario”

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente Salvatore Pagano, che ha voluto sottolineare il valore umano prima ancora che sportivo del gruppo.

«Questa finale rappresenta un traguardo storico per la nostra società – ha dichiarato il presidente –. I ragazzi hanno dimostrato cosa significa credere in un sogno e lavorare ogni giorno per realizzarlo. Giarratana è già fiera di loro, ma adesso manca l’ultimo passo, quello più difficile e più emozionante. Siamo una piccola realtà, ma abbiamo un cuore enorme».

E poi l’appello ai tifosi: «Fate sentire la vostra voce, perché questa squadra merita tutto il calore possibile».

Una finale che vale una storia

La sfida contro la Don Orione & Capacense non sarà soltanto una partita, ma un momento destinato a restare nella memoria sportiva di Giarratana. In campo si intrecceranno emozioni, sacrifici, ambizioni e identità.

Comunque vada, questo gruppo ha già scritto una pagina importante della propria storia. Ma ora resta l’ultimo capitolo, quello più pesante e affascinante: giocarsi tutto in una sola partita.

Il verdetto arriverà sul campo, tra sudore, tensione e sogni. Con una certezza già scritta: questa squadra ha già vinto qualcosa di più grande della semplice classifica, il legame con il suo paese.

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