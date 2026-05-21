Pigiessiadi 2026: lo sport giovanile salesiano protagonista in provincia di Ragusa

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Il grande sport giovanile torna protagonista in provincia di Ragusa con un evento di rilievo regionale. Da oggi fino a domenica prossima, il territorio compreso tra Scicli e Modica ospita l’edizione 2026 delle Pigiessiadi, la manifestazione simbolo delle Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia.

Un appuntamento che unisce agonismo, crescita personale e valori educativi, coinvolgendo decine di società sportive provenienti da tutta l’isola.

32 squadre siciliane in campo tra calcio e pallavolo

Saranno ben 32 le squadre siciliane protagoniste della competizione, pronte a sfidarsi nei tornei di calcio a cinque e pallavolo.

Le società partecipanti provengono dai comitati provinciali di Caltanissetta, Catania, Ragusa, Messina e Trapani, confermando il carattere regionale e diffuso della manifestazione.

Le categorie impegnate nel calcio a cinque saranno Propaganda, Under 15, Under 17 e Libera, mentre per la pallavolo scenderanno in campo le formazioni Under 16, Under 18/19 e Libera femminile.

Scicli e Modica al centro dell’evento sportivo

La grande novità dell’edizione 2026 riguarda la struttura organizzativa. Il quartier generale sarà il Villaggio Baia Samuele di Scicli, scelto come centro logistico dell’evento.

Per garantire una gestione più efficiente delle gare, le competizioni saranno distribuite anche sugli impianti sportivi di Modica, creando una sinergia tra strutture turistiche e impianti cittadini.

Una formula diffusa che valorizza il territorio e rafforza il ruolo della provincia di Ragusa come polo sportivo regionale.

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