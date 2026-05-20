A Vittoria cresce l’attesa per la Festa di Santa Rita 2026: fede, cultura e spettacolo nel cuore della città

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La città di Vittoria si prepara a vivere l’edizione 2026 della Festa di Santa Rita da Cascia, una delle ricorrenze religiose e popolari più sentite del territorio. Un evento che unisce fede, tradizione e cultura, promosso dalla Parrocchia San Francesco di Paola insieme all’Associazione Santa Rita, con il sostegno delle istituzioni locali e regionali.

Il programma, presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa, si annuncia particolarmente ricco e articolato, con appuntamenti religiosi, culturali e artistici che coinvolgeranno l’intera comunità cittadina. Un percorso condiviso che nasce dalla collaborazione consolidata tra parrocchia e associazione, unite dalla volontà di valorizzare la figura di Santa Rita e il suo messaggio spirituale.

A sostenere la manifestazione sono anche la Pia Unione Santa Rita da Cascia, il Comune di Vittoria, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e l’Assemblea Regionale Siciliana, a conferma della crescente rilevanza dell’evento nel panorama culturale e religioso siciliano.

Un programma tra spiritualità e identità comunitaria

Ad aprire la presentazione è stato padre Salvatore Mallemi, che ha richiamato il significato profondo della devozione a Santa Rita, sottolineando come la festa rappresenti un’occasione di riflessione, perdono e fraternità.

«Celebrare Santa Rita significa mettersi alla sua scuola per imparare ad amare il Signore e vivere nella vera fraternità», ha affermato, evidenziando come i festeggiamenti siano anche un momento di aggregazione per tutta la città.

Il recital su Santa Rita tra le novità del 2026

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il recital “La storia di Santa Rita – una vita di fede, amore e speranza”, in programma il 21 maggio e realizzato in collaborazione con il maestro Paolo Li Rosi.

Lo spettacolo porterà in scena quattro momenti della vita della santa — bambina, moglie, madre e religiosa — attraverso teatro, musica e canzoni originali.

«Vittoria diventa cuore pulsante di una festa a carattere nazionale», ha spiegato Li Rosi, sottolineando il coinvolgimento di professionisti e artisti di diverse generazioni.

Il Corteo Storico e la tradizione che cresce

Grande attesa anche per la quinta edizione del Corteo Storico di Santa Rita, in programma il 30 maggio, che quest’anno vedrà la partecipazione degli sbandieratori di Floridia e dei giocolieri di Delia, per la prima volta a Vittoria.

Il corteo attraverserà le vie storiche della città, partendo dalla Chiesa di San Francesco di Paola fino a Piazza Daniele Manin, dove sono previste esibizioni artistiche e momenti coreografici.

Il presidente dell’Associazione Santa Rita, Giuseppe Cassarino, ha sottolineato la crescita costante della manifestazione, rimarcando anche il valore identitario del corteo e il legame con la storia dell’iniziativa.

Musica, danza e spettacolo per raccontare Santa Rita

Tra i momenti artistici più attesi figura l’omaggio della cantautrice Nadia Marino, che interpreterà la Ninfa Porrina con un monologo accompagnato dal brano originale “Comu Lu Mari”, ispirato alla figura della santa e alla cultura siciliana.

Spazio anche alla danza con le coreografie curate dalla maestra Tea Cappellini, oltre a momenti di musica e cabaret con Roberto Ciaculli, Mariuccia Cannata e Adriano Canonico. Non mancheranno le tradizionali sagre che accompagneranno i giorni di festa.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura anche il restauro del fercolo di Santa Rita, con la benedizione ufficiale prevista il 26 maggio. Un segnale ulteriore della volontà di preservare e valorizzare il patrimonio religioso e culturale legato alla festa.

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