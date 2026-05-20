Sarà attivata venerdì mattina alle 12 la Casa della Comunità di Monterosso Almo, nella sede di via Padre Pio. Una nuova struttura sanitaria territoriale che rappresenta un passo importante nel potenziamento dell’assistenza di prossimità previsto dal PNRR – Missione 6 Salute e realizzato dall’ASP di Ragusa. L’intervento nasce dalla riqualificazione e dall’ampliamento del poliambulatorio esistente, […]
Bene confiscato alla mafia diventa “Villaggio della Solidarietà”: nascerà un centro antiviolenza da oltre 1,7 milioni di euro
20 Mag 2026 10:41
Un immobile confiscato alla criminalità organizzata rinasce come presidio sociale e simbolo di legalità. In contrada Scaro a Pozzallo prende forma il progetto di riuso dell’edificio, destinato a diventare un Centro Antiviolenza e un Centro Polifunzionale denominato “Villaggio della Solidarietà”.
L’intervento, dal valore complessivo di 1.752.600,26 euro, è finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 2.
Il progetto prevede il recupero dell’edificio in muratura già esistente, nel pieno rispetto della sua identità storica, affiancato dalla realizzazione di nuovi spazi funzionali e moderni. Tra questi una sala conferenze e una nuova struttura dedicata specificamente alle attività del Centro Antiviolenza.
L’obiettivo è creare un luogo sicuro, riservato e altamente funzionale, in grado di offrire accoglienza e supporto alle donne vittime di violenza. Gli ambienti saranno progettati con particolare attenzione alla privacy e alla protezione delle persone, con aree dedicate all’ascolto e spazi di relazione, tra cui un coffee point pensato come zona di attesa e socialità controllata.
Il progetto non si limita alla sola ristrutturazione edilizia. Sono previsti anche nuovi impianti tecnologici, l’installazione di un impianto fotovoltaico per l’efficientamento energetico e una sistemazione degli spazi esterni improntata alla qualità architettonica e all’inclusione sociale.
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