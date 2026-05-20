Bene confiscato alla mafia diventa “Villaggio della Solidarietà”: nascerà un centro antiviolenza da oltre 1,7 milioni di euro

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un immobile confiscato alla criminalità organizzata rinasce come presidio sociale e simbolo di legalità. In contrada Scaro a Pozzallo prende forma il progetto di riuso dell’edificio, destinato a diventare un Centro Antiviolenza e un Centro Polifunzionale denominato “Villaggio della Solidarietà”.

L’intervento, dal valore complessivo di 1.752.600,26 euro, è finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 2.

Il progetto prevede il recupero dell’edificio in muratura già esistente, nel pieno rispetto della sua identità storica, affiancato dalla realizzazione di nuovi spazi funzionali e moderni. Tra questi una sala conferenze e una nuova struttura dedicata specificamente alle attività del Centro Antiviolenza.

L’obiettivo è creare un luogo sicuro, riservato e altamente funzionale, in grado di offrire accoglienza e supporto alle donne vittime di violenza. Gli ambienti saranno progettati con particolare attenzione alla privacy e alla protezione delle persone, con aree dedicate all’ascolto e spazi di relazione, tra cui un coffee point pensato come zona di attesa e socialità controllata.

Il progetto non si limita alla sola ristrutturazione edilizia. Sono previsti anche nuovi impianti tecnologici, l’installazione di un impianto fotovoltaico per l’efficientamento energetico e una sistemazione degli spazi esterni improntata alla qualità architettonica e all’inclusione sociale.

© Riproduzione riservata