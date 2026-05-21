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Santa Rita a Ragusa tra fede e tradizione
21 Mag 2026 10:09
La devozione a Santa Rita è profondamente radicata nel cuore dei fedeli ragusani e continua a rinnovarsi anno dopo anno nella parrocchia del Santissimo Ecce Homo, punto di riferimento spirituale della comunità.
Una celebrazione vissuta all’insegna della sobrietà, ma caratterizzata da una forte partecipazione di devoti e fedeli che stanno prendendo parte numerosi al triduo dedicato alla santa degli impossibili.
Il programma delle celebrazioni
Nel pomeriggio di ieri, dopo la recita del Rosario e la preghiera a Santa Rita, si è svolta la santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Salvatore Vaccaro, con omelia affidata al diacono Giuseppe Bottone, in un momento di intensa spiritualità condivisa.
Oggi si celebra il terzo giorno del triduo. Dopo la messa delle ore 9, la comunità si ritroverà alle 18,30 per la recita del Rosario e la preghiera dedicata alla santa. Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Giuseppe Ramondazzo.
Il giorno della memoria liturgica
Domani, venerdì 22 maggio, sarà il giorno della memoria liturgica di Santa Rita da Cascia, uno dei momenti più attesi dall’intera comunità.
Le celebrazioni inizieranno alle 7,30 con la santa messa presieduta dal parroco Salvatore Vaccaro. Seguirà alle 9 la celebrazione guidata da don Giorgio Occhipinti, mentre alle 11 sarà il vicario generale della diocesi, il sacerdote Roberto Asta, a presiedere l’eucaristia solenne.
Nel pomeriggio, alle 18, si terrà nuovamente la recita del Rosario e la preghiera a Santa Rita. Alle 18,30 la santa messa sarà presieduta da don Alessio Leggio, mentre alle 20,30 si concluderà la giornata con l’ultima celebrazione eucaristica guidata da don Francesco Mallemi.
Chiesa aperta e benedizione delle rose
Durante tutta la giornata la chiesa resterà aperta dalle 7 alle 22 per consentire ai fedeli la preghiera personale e la venerazione della reliquia di Santa Rita.
Al termine di ogni celebrazione sarà impartita la tradizionale benedizione delle rose, simbolo della santa di Cascia e segno di devozione molto sentito dalla comunità.
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