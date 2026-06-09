Ragusa guarda al 2030: arriva il piano strategico che unisce città e campagna

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una visione che guarda al futuro di Ragusa mettendo insieme innovazione, sviluppo economico, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Sarà presentato mercoledì 11 giugno alle ore 16.30, nell’Auditorium comunale della zona artigianale di via Di Quattro, il Programma Operativo “Ragusa Rurban City”, il documento strategico che traccia le linee guida per la crescita della città nei prossimi anni.

L’appuntamento rappresenta una tappa fondamentale di un percorso avviato dall’Amministrazione comunale nel 2024 e costruito attraverso il coinvolgimento diretto di cittadini, imprese, associazioni e organizzazioni del territorio. Un progetto che punta a superare la tradizionale separazione tra aree urbane e rurali, promuovendo un modello di sviluppo integrato capace di valorizzare le peculiarità economiche, sociali e culturali dell’intero territorio ragusano.

Il Programma Operativo nasce infatti dalla visione delineata dalla piattaforma strategica “Ragusa Rurban City”, elaborata dopo un’approfondita analisi di contesto che ha consentito di individuare punti di forza, criticità e potenzialità della città. Nel corso del 2025 questa visione è stata trasformata in un piano concreto di azioni, strumenti e progetti destinati a incidere sullo sviluppo locale.

Elemento distintivo del percorso è stato il metodo partecipativo adottato. Attraverso i principi del Community Led Local Development (CLLD), il modello europeo che promuove lo sviluppo guidato dalle comunità locali, sono stati organizzati focus group dedicati ai principali comparti produttivi e sociali del territorio.

Agroalimentare, artigianato, industria, turismo, cultura, commercio, servizi e terzo settore hanno contribuito alla definizione delle priorità strategiche attraverso un confronto diretto che ha permesso di raccogliere idee, esigenze e proposte progettuali provenienti da tutti gli attori della comunità.

Il risultato è un programma orientato alla rurbanizzazione, alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica, alla valorizzazione del patrimonio locale e all’apertura verso lo spazio euromediterraneo, considerato una delle principali direttrici di sviluppo per il territorio ragusano.

“Con il Programma Operativo Ragusa Rurban City si è delineata una vera e propria mappa di crescita del nostro tessuto produttivo”, sottolinea l’assessora allo Sviluppo Economico Catia Pasta. “Il coinvolgimento diretto dei comparti economici ha consentito di trasformare le esigenze del territorio in azioni concrete. L’obiettivo è costruire un piano di innovazione capace di valorizzare le radici rurali e urbane di Ragusa, generando occupazione, competitività e benessere diffuso”.

La presentazione pubblica rappresenterà anche un momento di restituzione alla cittadinanza. Alcuni dei protagonisti dei tavoli di lavoro interverranno per raccontare il percorso partecipativo che ha portato alla costruzione del Programma e per condividere le prospettive future emerse dal confronto.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, imprese, associazioni e operatori economici a partecipare all’incontro, che si propone come un’importante occasione di dialogo sul futuro della città e sulle strategie che guideranno la crescita di Ragusa nei prossimi anni.

© Riproduzione riservata