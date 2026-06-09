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Tax Control Framework: a Ragusa il confronto tra imprese, professionisti e Agenzia delle Entrate. La fiscalità diventa leva strategica
09 Giu 2026 15:56
Ragusa si prepara a ospitare un importante momento di confronto dedicato al futuro della governance fiscale e alla gestione del rischio d’impresa. Venerdì 12 giugno, dalle 15.30 alle 18.30, la Sala Conferenze di Sicindustria Ragusa farà da cornice all’incontro “Oltre l’adempimento: da controllo del rischio a visione strategica”, evento promosso da Sicindustria Ragusa e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa.
Al centro del dibattito ci sarà il Tax Control Framework, uno degli strumenti più innovativi introdotti negli ultimi anni nell’ambito della governance aziendale, destinato a rivoluzionare il rapporto tra imprese, professionisti e amministrazione finanziaria.
Dal controllo fiscale alla strategia aziendale
In un contesto normativo sempre più complesso e in continua evoluzione, la gestione del rischio fiscale non è più considerata soltanto un obbligo amministrativo. Sempre più aziende stanno infatti adottando modelli organizzativi capaci di integrare il controllo fiscale nelle strategie di sviluppo, competitività e sostenibilità.
Il Tax Control Framework rappresenta proprio questo cambio di paradigma: un sistema strutturato di procedure, controlli e monitoraggi che consente alle imprese di prevenire criticità, migliorare la trasparenza e rafforzare il dialogo con l’amministrazione finanziaria.
L’incontro di Ragusa offrirà un’occasione concreta per approfondire i vantaggi di questo modello e comprendere come trasformare gli adempimenti fiscali in strumenti di crescita e tutela del valore aziendale.
Imprese, professionisti e Agenzia delle Entrate allo stesso tavolo
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Giorgio Cappello, di Nicola Lamaddalena e di Michelangelo Aurnia.
Un confronto che vedrà riuniti rappresentanti del mondo imprenditoriale, professionisti della consulenza fiscale e funzionari dell’amministrazione finanziaria, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa sulle nuove sfide della compliance fiscale.
Giorgio Minardo illustrerà opportunità e applicazioni operative
Relatore dell’appuntamento sarà Giorgio Minardo, professionista con esperienza tra Milano e Modica, che approfondirà gli aspetti operativi del Tax Control Framework e le opportunità offerte alle imprese da una gestione strutturata del rischio fiscale.
Particolare attenzione sarà dedicata ai nuovi modelli di cooperazione tra aziende e Agenzia delle Entrate, sempre più orientati a criteri di trasparenza, prevenzione e dialogo preventivo.
Formazione e aggiornamento per il tessuto economico del territorio
L’evento rappresenta una significativa occasione di aggiornamento professionale per imprenditori, commercialisti, consulenti e operatori economici chiamati ad affrontare un quadro normativo in continua trasformazione.
Ai partecipanti saranno inoltre riconosciuti tre crediti formativi professionali, confermando il valore dell’iniziativa come momento qualificato di approfondimento e crescita professionale.
Con l’evoluzione delle normative fiscali e l’introduzione di nuovi modelli di compliance, il Tax Control Framework si candida a diventare uno degli strumenti chiave per le imprese che intendono affrontare il futuro con una governance più moderna, efficiente e competitiva.
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