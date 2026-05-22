Messina spegne il sogno delle ragusane: il Ragusa Volley esce tra gli applausi

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Si chiude ai quarti di finale dei playoff promozione l’avventura del Ragusa Volley, sconfitto sul campo del Messina Volley al termine di una sfida intensa e spettacolare che ha confermato il valore della formazione peloritana ma anche il carattere e la crescita del gruppo guidato da coach Ennio Cutrona.

Le ragusane hanno salutato la stagione a testa alta, dopo un campionato da protagoniste che le ha viste raggiungere un traguardo storico al primo anno in Serie C. Contro una delle formazioni più attrezzate del torneo, il Ragusa Volley ha venduto cara la pelle, mostrando per lunghi tratti quella determinazione che durante tutta la stagione le aveva trasformate nella sorpresa del campionato.

L’approccio alla gara è stato perfetto. Determinate a riscattare la sconfitta dell’andata, le biancazzurre hanno disputato un primo set di altissimo livello, mettendo in difficoltà le padrone di casa con una battuta aggressiva e una difesa capace di recuperare palloni impossibili. Il Messina Volley è apparso inizialmente contratto e incapace di trovare contromisure efficaci, consentendo alle ragusane di aggiudicarsi il parziale per 25-22.

La risposta delle messinesi, però, non si è fatta attendere. A prendere per mano la squadra è stata una straordinaria Marcela Nielsen, autentica dominatrice dell’incontro. L’attaccante peloritana ha dato spettacolo in ogni fondamentale, trascinando le compagne con una prestazione da 30 punti che ha spezzato gli equilibri della partita. Con il prezioso contributo dell’opposto Basile, il Messina Volley ha ribaltato completamente l’inerzia del match imponendosi nel secondo set con un netto 25-10.

Nel terzo parziale il Ragusa Volley ha provato a reagire. La partita è salita ulteriormente di intensità, regalando scambi spettacolari e grande agonismo. Le ragazze di Cutrona hanno combattuto punto su punto, ma un piccolo infortunio occorso al capitano Sortino ha complicato ulteriormente il compito della squadra. Nonostante il coraggio mostrato in campo, le ragusane hanno dovuto arrendersi sul 25-18, consegnando di fatto alle avversarie il pass per la semifinale playoff.

Tra le protagoniste in maglia ragusana spicca la prestazione di Torre, autrice di una gara di grande personalità e tra le ultime ad arrendersi alla superiorità tecnica delle avversarie. Il quarto set, ormai ininfluente ai fini della qualificazione, si è concluso sul 25-17 per il Messina Volley, davanti a un pubblico numeroso che ha assistito a uno spettacolo sportivo di alto livello.

Per il Messina Volley si aprono adesso le porte di una semifinale affascinante contro Teams Volley Catania, con la consapevolezza di avere tutte le qualità necessarie per continuare a inseguire il sogno promozione.

Per il Ragusa Volley, invece, il sipario cala su una stagione che resterà comunque memorabile. Al debutto assoluto nel campionato di Serie C, la formazione iblea è riuscita a conquistare un posto tra le migliori otto squadre del torneo, superando ogni previsione della vigilia e guadagnandosi il rispetto dell’intero movimento pallavolistico siciliano.

A fine gara coach Ennio Cutrona ha espresso tutto il proprio orgoglio per il percorso compiuto dalla squadra.

«È stata una partita vibrante, affrontata dalle mie ragazze con la grinta e la determinazione necessarie. Ci siamo arresi soltanto davanti a una squadra di altissimo livello e a una Nielsen semplicemente straordinaria. Abbiamo provato in tutti i modi a limitarla, ma oggi era davvero imprendibile».

Il tecnico ha poi voluto sottolineare il valore umano del gruppo.

«Nello spogliatoio ho ringraziato tutte le ragazze per una stagione spettacolare. Hanno messo in campo tecnica, applicazione, cuore e soprattutto valori umani che fanno la differenza dentro e fuori dal campo».

Non è mancata una riflessione sulle critiche ricevute all’inizio della stagione.

«Qualcuno ci definiva una simpatica squadretta senza grandi ambizioni. Le ragazze hanno trasformato quelle parole in motivazione e hanno dimostrato di essere una grande squadra, capace di farsi conoscere e apprezzare in tutta la Sicilia».

Il futuro, intanto, è già iniziato. La società guidata da Paola Messina e dal presidente Andrea Pugliese sta programmando la prossima stagione partendo da basi solide e da un settore giovanile che rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’intero territorio, con oltre 300 tesserate.

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