Scherma Modica protagonista in Sicilia: oro regionale Under 12 e successi nel paralimpico

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Continua a brillare il nome della Conad Scherma Modica nel panorama schermistico siciliano e nazionale. Il mese di maggio si sta rivelando straordinariamente ricco di risultati, conferme e prestazioni di alto livello per la società modicana, protagonista sia nel settore giovanile Under 14 che nell’attività paralimpica regionale.

Dopo la lunga e prestigiosa kermesse nazionale di Riccione dedicata agli Under 14, gli atleti della Conad Scherma Modica hanno confermato la qualità del vivaio e la crescita costante del gruppo. Pur senza centrare il podio, la squadra ha mostrato solidità tecnica e grande competitività, sfiorando in più occasioni l’ingresso nelle finali a otto.

A distinguersi sono stati soprattutto Giorgia Maria Gurrieri, undicesima classificata nel fioretto giovanissime, Francesco Agosta, quindicesimo nella spada giovanissimi, e Giovanni Barone, dodicesimo nel fioretto ragazzi. Tre risultati di grande valore che confermano il livello raggiunto dagli schermitori modicani in ambito nazionale.

Da Riccione a San Cataldo il passo è stato breve, ma il bottino conquistato dalla Conad Scherma Modica è stato ancora più prestigioso. A prendersi la scena nei Campionati Regionali a Squadre Under 12 di fioretto è stata la formazione femminile bambine/giovanissime, capace di laurearsi campionessa regionale al termine di una prova impeccabile.

A conquistare la medaglia d’oro sono state Giorgia Gurrieri, Amelia Roccuzzo, Gaia Falzone e Serena Stracquadanio, protagoniste di una gara affrontata con grande maturità, concentrazione e spirito di squadra. Un successo che certifica ancora una volta il valore tecnico della scuola schermistica modicana.

Importanti soddisfazioni sono arrivate anche dal fioretto maschile, con un doppio podio che conferma la profondità del vivaio della società. La squadra composta da Lorenzo Lombardo, Rosario Barone e Leonardo Galfo ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella categoria maschietti/giovanissimi, mentre Andrea Gurrieri, Federico Ferini e Giuseppe Di Stefano hanno ottenuto una meritata medaglia di bronzo al termine di una prova combattuta e ricca di carattere.

Prestazioni di grande spessore anche dal settore paralimpico, da anni autentico punto di riferimento dell’attività della Scherma Modica. Nella seconda prova paralimpica regionale è arrivata la vittoria di Maria Boscarino nella categoria B di spada femminile, mentre Nicoletta Di Rosa ha conquistato il terzo posto nella categoria A.

Ottimi risultati anche nella prova regionale dedicata ai non vedenti, dove Antonio Carnazza ha ottenuto una splendida medaglia d’argento e Tommaso Ferraro ha chiuso al terzo posto, confermando il grande lavoro svolto dalla società nell’ambito della scherma inclusiva e paralimpica.

Grande entusiasmo anche per i Trofei Under 10 disputati sempre a San Cataldo, appuntamento dedicato ai piccoli schermitori non agonisti. Venti giovani atleti della Conad Scherma Modica hanno vissuto l’emozione del debutto sulle pedane regionali, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta la Sicilia in un clima di festa, sport e condivisione.

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