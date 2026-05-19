Trail degli Iblei 2026: Ragusa si trasforma nella capitale del Trail Running tra natura, storia e adrenalina

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Il cuore barocco della Sicilia si prepara ad accogliere centinaia di runner e appassionati outdoor per uno degli appuntamenti sportivi più attesi della stagione: domenica 24 maggio 2026 arriva a Ragusa il “Trail degli Iblei”, manifestazione podistica che unisce sport, natura e valorizzazione del territorio in un’esperienza unica tra paesaggi mozzafiato e percorsi immersi nella storia.

L’evento, organizzato dalla ASD Trail Team Sicilia con la collaborazione del Dipartimento regionale allo sviluppo rurale e territoriale e il contributo del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di numerose aziende sponsor locali, rappresenta la quarta prova ufficiale del campionato regionale “Trail Sicilia Challenge 2026”, promosso dal CSI – Centro Sportivo Italiano.

Tre percorsi tra sport, natura e panorami iblei

La partenza è fissata alle ore 9:30 da Piazza G.B. Hodierna, nel cuore di Ragusa Ibla, da cui gli atleti potranno scegliere tra tre diverse tipologie di percorso: Trail lungo competitivo: 22 km con 930 metri di dislivello positivo; Trail corto competitivo: 12 km con 550 metri di dislivello positivo; Walktrail non competitivo: camminata sportiva sul tracciato corto, aperta anche agli amanti del trekking e dell’attività outdoor.

Dal barocco di Ibla ai boschi degli Iblei: il nuovo percorso conquista i runner

Dopo le passate edizioni ambientate nel suggestivo parco forestale di Canalazzo, nel territorio di Monterosso Almo, quest’anno il Trail degli Iblei cambia volto e propone un tracciato completamente rinnovato.

I partecipanti attraverseranno le scenografiche vie di Ragusa Ibla, tra scalinate storiche, chiese monumentali e palazzi barocchi, per poi spostarsi verso gli altipiani della contrada Sant’Icono e i boschi della contrada Bussello.

Le iscrizioni alla manifestazione resteranno aperte fino a venerdì 22 maggio 2026.

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