“Scenica 2026” parte tra musica, teatro e performance: la città diventa un palcoscenico diffuso

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Grande partecipazione domenica sera a Vittoria per l’anteprima di “Scenica 2026”, che ha trasformato la Wunder Casa Teatro in un laboratorio sonoro immersivo. Il live “Aspettando Scenica” ha segnato l’avvio simbolico della nuova edizione del festival, tra improvvisazione musicale, ricerca elettroacustica e contaminazioni artistiche.

Protagonista della serata il 4e33 Creative Ensemble, formazione nata da un laboratorio di improvvisazione e composizione diretto da Alessandro Nobile, che ha proposto un viaggio sonoro tra composizioni originali e improvvisazioni.

Sul palco anche gli ospiti speciali Riccardo Gerbino alle tabla e Faisal Taher, insieme a un ampio ensemble di musicisti e performer che ha contribuito a creare un’esperienza immersiva e multidisciplinare.

Il festival prende forma: Vittoria diventa un unico spazio scenico

Da venerdì 22 maggio “Scenica 2026” entrerà ufficialmente nel vivo, trasformando la città in un palcoscenico diffuso fino al 31 maggio. Piazze, teatri, palazzi storici e spazi urbani diventeranno nodi di una geografia artistica attraversata da spettacoli di teatro, danza, musica, circo contemporaneo e installazioni.

Un modello di festival urbano che punta a coinvolgere l’intero tessuto cittadino, rendendo la cultura un’esperienza condivisa e accessibile.

Teatro fisico e circo contemporaneo in Piazza del Popolo

Il primo appuntamento ufficiale della diciottesima edizione sarà lo spettacolo “Porte-à-Faux” della compagnia Théâtre Circulaire.

L’opera andrà in scena in Piazza del Popolo con repliche previste per scuole e pubblico serale, tra clown, musica dal vivo e teatro fisico. Ideato e interpretato da Jean-David L’Hoste, Luca Lombardi e Andrea Camatarri, lo spettacolo si sviluppa sotto uno chapiteau circolare bianco, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza immersiva e ironica.

Incontri, musica e grandi nomi della scena teatrale

Nel programma della giornata anche l’incontro pubblico con Gabriele Vacis e la compagnia PoEM, in occasione della presentazione di “Prometeo”, primo capitolo del “Trittico della guerra”, che sarà rappresentato al Teatro Vittoria Colonna.

Grande attesa anche per il concerto dei Rusty Brass, formazione internazionale nota per la sua energia live e la fusione tra funk, jazz, reggae e world music, prevista sempre in Piazza del Popolo.

Elettronica, arte visiva e contaminazioni contemporanee

La serata proseguirà alla Wunder Casa Teatro con il live elettronico degli Orange Mun, mentre a Palazzo Giudice-Lanzon sarà inaugurata la mostra fotografica “Shakespeare’s Buddies, Quelli che non vogliono stare qui” del fotografo Giorgio Salimeni.

L’esposizione racconta, attraverso teatro e fotografia, le storie di soggetti marginali rispetto ai “copioni istituzionali”, offrendo una riflessione sul ruolo delle identità invisibili nella società contemporanea.

Arte e visioni fino a luglio: Dalí incontra Dante

Tra le mostre in programma, resta aperta fino al 5 luglio l’esposizione “Dalí incontra Dante. Un viaggio tra sogni e visioni” al Castello Colonna Henriquez, a cura di Mery Scalisi e Alessia Zanella.

L’esposizione, prodotta da Fondazione Demetra ETS e Mediterranea Arte, propone un dialogo tra immaginario dantesco e surrealismo di Salvador Dalí, con agevolazioni per i possessori del biglietto del festival.

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