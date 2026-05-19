Nordic Walking Style Sicilia 2026: Ragusa diventa capitale del benessere tra sport, salute e inclusione

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La città di Ragusa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più attesi della stagione: domenica 24 maggio 2026 lo Stadio Aldo Campo, in Via Avv. G. A. Cartia – Contrada Selvaggio, ospiterà la tappa ufficiale del Circuito Nordic Walking Style Sicilia, evento inserito nel prestigioso Circuito Nazionale di Tecnica “Nordic Walking Style”.

L’iniziativa, organizzata da Nordic Walking Ragusa APS ASD sotto l’egida della Scuola Italiana Nordic Walking, rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva: sarà una vera e propria festa del benessere collettivo, capace di unire movimento, prevenzione sanitaria, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Il sostegno del Comune di Ragusa e della Consulta Femminile

L’evento gode del patrocinio del Comune di Ragusa e dell’Assessorato allo Sport, una sinergia istituzionale che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le attività outdoor e le discipline sportive che promuovono corretti stili di vita.

A rafforzare il valore sociale della manifestazione sarà anche la partecipazione della Consulta Femminile del Comune di Ragusa, da sempre impegnata nella promozione della salute e del benessere della comunità. La giornata diventerà così un momento di aggregazione aperto a tutti, all’insegna dell’inclusione e della partecipazione attiva.

Sport e prevenzione: screening gratuito della glicemia

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa sarà il forte focus sulla prevenzione sanitaria. Grazie alla collaborazione con AIAD – Associazione Italiana Assistenza ai Diabetici, durante tutta la mattinata verrà allestito un punto di ascolto e assistenza dedicato alla cittadinanza.

Il personale specializzato effettuerà gratuitamente lo screening per la misurazione della glicemia, offrendo ai partecipanti e ai visitatori un’importante opportunità di controllo e sensibilizzazione sui temi della salute e della prevenzione.

Un valore aggiunto che rende la manifestazione un esempio concreto di come lo sport possa trasformarsi in strumento di tutela del benessere psicofisico della collettività.

UISP: lo sport come diritto per tutti

A consolidare il carattere inclusivo dell’evento ci sarà anche il supporto della UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, realtà nazionale da sempre impegnata nella diffusione dello sport accessibile e della cultura del movimento.

La collaborazione sottolinea il ruolo dello sport come diritto universale, occasione di socializzazione e leva fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone di ogni età.

Il programma della giornata

La manifestazione prenderà il via nella mattinata di domenica 24 maggio con un programma ricco di appuntamenti: Ore 09:30 – Consegna dei pettorali per il Nordic Walking Style Contest, ore 10:30 – Inizio della Prova Individuale, a seguire – Prova a Coppie e Cerimonia di Premiazione

L’evento richiamerà appassionati, tecnici e praticanti provenienti da tutta la Sicilia, trasformando Ragusa in un punto di riferimento regionale per il Nordic Walking tecnico.

Nordic Walking: una disciplina in continua crescita

Negli ultimi anni il Nordic Walking ha registrato una crescita costante in tutta Italia grazie ai suoi numerosi benefici fisici e mentali. La disciplina, praticata con l’ausilio di appositi bastoncini, migliora postura, coordinazione, resistenza cardiovascolare e tono muscolare, favorendo al tempo stesso socialità e contatto con la natura.

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