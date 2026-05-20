Volley Modica NextGen: il sogno si ferma ai gironi ma lascia il segno a Caorle

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Il cammino della Volley Modica NextGen Under 17 nella fase nazionale si interrompe ai gironi, ma il verdetto finale racconta molto più di una semplice eliminazione. A Caorle, nella cornice del “PalaVicentini”, i giovani biancoazzurri hanno mostrato personalità, qualità tecniche e una maturità agonistica che ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e osservatori del settore.

Il torneo si è aperto con una sfida ad altissima intensità contro la Sir Mericat Nera Perugia, match deciso soltanto nei dettagli e terminato con il successo degli umbri per 3-0 (21-25, 29-31, 24-26). Una sconfitta che ha lasciato rammarico in casa Modica, ma che ha anche evidenziato il livello competitivo della formazione allenata da coach Ciccio Italia.

La reazione è arrivata immediata nel pomeriggio, quando la Volley Modica NextGen ha dominato la sfida contro la Rinascita Lagonegro, imponendosi con un netto 3-0 (25-14, 25-14, 25-20). Una prova di forza che ha rimesso in carreggiata il percorso nel girone B, anche se i risultati successivi hanno complicato il quadro della qualificazione.

La vittoria di Perugia contro la Verona Volley ha ridotto sensibilmente le possibilità di passaggio del turno, rendendo decisiva proprio la sfida finale tra Modica e gli scaligeri. In questa occasione i giovani siciliani hanno offerto un’altra prestazione di alto livello, imponendosi per 3-1 (25-22, 25-17, 21-25, 25-20) e chiudendo il girone con una vittoria di prestigio.

Nonostante il secondo posto finale, l’eliminazione lascia spazio soprattutto alla consapevolezza di un gruppo in crescita. Le parole del responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino fotografano perfettamente il percorso: orgoglio per la qualità del gioco espresso, rammarico per la gara con Perugia decisa da episodi nei momenti chiave, e soddisfazione per il lavoro svolto dallo staff tecnico e da coach Ciccio Italia.

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