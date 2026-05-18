Una rara variante del virus Ebola sta attualmente circolando in alcune aree dell’Africa centrale, portando l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare il suo secondo livello di allerta più alto. L’attenzione internazionale è concentrata sulla cosiddetta variante Bundibugyo, considerata particolarmente preoccupante per la sua capacità di diffusione e per l’assenza di vaccini o terapie specifiche. Secondo […]
Giorgio Cappello trionfa e sale sul podio al Campionato italiano juniores A1
18 Mag 2026 11:36
Un successo che sà di sacrificio, abnegazione, amore e continuità. Per Giorgio Cappello, tesserato con la Koizumi Ecodep Judo di Scicli, il secondo posto al Campionato italiano juniores A1 è il preludio di un proseguo atletico ed agonistico di grande valore. A Bassano del Grappa, appena due giorni fa, il giovane judoka, nella categoria -100 Kg, ha ottenuto il secondo posto salendo sul podio dei vincitori. “Un risultato importante ottenuto grazie a impegno, sacrificio e determinazione – dichiara il suo preparatore atletico, il Maestro Maurizio Pelligra – noi saremo sempre al suo fianco in questa bellissima esperienza sportiva per supportarlo e per farlo crescere tecnicamente per un roseo futuro. I complimenti miei e della società a Giorgio per questo straordinario traguardo e per aver rappresentato con orgoglio i nostri colori”.
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