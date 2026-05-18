Volley Modica NextGen: comincia l’avventura nazionale Under 17

Parte oggi l’avventura della Volley Modica NextGen Under 17, attesa protagonista della fase nazionale del campionato di categoria in programma a Caorle. Un appuntamento di grande prestigio per la formazione biancoazzurra, che arriva alla rassegna tricolore dopo aver conquistato il secondo posto nella fase regionale disputata a Trabia.

La squadra allenata da coach Ciccio Italia si presenta a questo importante appuntamento con entusiasmo, consapevole del valore del percorso fatto fin qui ma anche della difficoltà di un torneo che vedrà in campo alcune delle realtà giovanili più competitive del panorama nazionale.

A Caorle i modicani sono stati inseriti nel girone B, un raggruppamento di altissimo livello che comprende Sir Mericat Perugia, Rinascita Lagonegro e Verona Volley, tre società che rappresentano autentiche eccellenze del volley giovanile italiano.

L’esordio dei “Galletti” è fissato per domani mattina alle 10.45 contro la Sir Mericat Perugia, una delle squadre più attrezzate del torneo e subito banco di prova significativo per misurare le ambizioni e la crescita del gruppo modicano. Nel pomeriggio, alle 16, la Volley Modica NextGen tornerà in campo contro la Rinascita Lagonegro, mentre la fase a gironi si chiuderà mercoledì mattina, sempre alle 10.45, con la sfida contro Verona Volley.

Alla vigilia della partenza, il responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino ha sottolineato il valore dell’esperienza più che il risultato sportivo, evidenziando come la partecipazione alla fase nazionale rappresenti un premio per il lavoro svolto durante tutta la stagione.

“Dopo l’esperienza con l’Under 19 ripartiamo con l’Under 17. Siamo vice campioni di Sicilia e consapevoli di essere stati inseriti in un girone molto difficile. Lo affronteremo con serenità e con la gioia di essere presenti a una fase nazionale importante. Proveremo a dare il massimo contro squadre sulla carta più forti, ma il campo dovrà dare le risposte. Per i ragazzi questa è una grande opportunità di crescita”, ha dichiarato Scavino.

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