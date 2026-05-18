Scouting Day al PalaRizza di Modica: 40 giovani accendono il futuro del volley siciliano

Grande partecipazione e forte entusiasmo al “PalaRizza” di Modica Alta, dove si è svolto lo Scouting Day del Sicilia Academy Volley (SAV), un progetto ambizioso che punta a rivoluzionare il settore giovanile della pallavolo siciliana. Sono stati circa 40 i giovani atleti che hanno risposto presente, mettendosi in gioco tra esercizi tecnici e test motori per entrare a far parte del progetto “Giovani Talenti” e dei gruppi giovanili per la stagione 2026/2027.

Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di creare un percorso strutturato di crescita sportiva direttamente in Sicilia, evitando la necessità per i talenti locali di trasferirsi al Nord per inseguire livelli agonistici più alti.

Il progetto SAV e la visione dell’Avimec Volley Modica

A sottolineare il valore della giornata è stato il presidente dell’Avimec Volley Modica, Vanni Iacono, che ha evidenziato come lo Scouting Day rappresenti un primo passo concreto verso un progetto di lungo periodo. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un sistema integrato tra società, tecnici e famiglie, capace di valorizzare i giovani talenti e rafforzare il movimento pallavolistico regionale.

Il progetto Sicilia Academy Volley nasce infatti con una visione chiara: creare un settore giovanile d’eccellenza in Sicilia, in linea con le migliori realtà italiane, per sviluppare atleti competitivi senza dover lasciare la propria terra.

Tecnici e staff al lavoro sui giovani talenti

All’evento erano presenti anche lo staff tecnico e dirigenziale dell’Avimec Volley Modica, guidato dall’head coach Enzo Distefano, dal tecnico dell’Under 19 campione regionale Ciccio Italia e dal preparatore atletico della prima squadra di Serie A3 Corrado Randazzo. In sinergia con lo staff del SAV, i tecnici hanno osservato attentamente i ragazzi divisi in gruppi per fascia d’età, valutandone qualità tecniche e potenziale atletico.

Successivamente, i responsabili del progetto hanno incontrato società sportive di provenienza e famiglie, per illustrare nel dettaglio il percorso formativo e raccogliere adesioni consapevoli a un progetto che punta a diventare un punto di riferimento per il volley giovanile siciliano.

Barbagallo: “Colmiamo il gap con il resto d’Italia”

Il direttore tecnico del SAV, Giovanni Barbagallo, ha spiegato la filosofia alla base dell’iniziativa, sottolineando la volontà di ridurre il divario con le migliori scuole pallavolistiche italiane. L’idea è quella di creare in Sicilia un sistema strutturato che permetta ai giovani di crescere ad alto livello restando nel proprio territorio.

Barbagallo ha evidenziato anche la forte partecipazione allo Scouting Day, definendola superiore alle aspettative e segnale di un interesse concreto verso il progetto, con già diversi ragazzi ritenuti promettenti dallo staff tecnico.

Scavino: “Una nuova storia per il volley siciliano”

Entusiasmo anche dalle parole di Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile della Volley Modica, che ha definito il progetto una vera e propria “nuova storia da scrivere”. Scavino ha sottolineato come il progetto non sia solo sportivo, ma anche sociale e formativo, con al centro il giovane atleta e il suo percorso di crescita globale.

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