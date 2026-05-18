Giarratana Volley in Paradiso: la maschile travolge Gibellina e vola in finale Serie B

Il palazzetto gremito come nelle grandi occasioni ha fatto da cornice a una serata che resterà impressa nella storia recente dell’Asd Giarratana Volley maschile. I rossoblù hanno superato con autorità il Volley Gibellina con un netto 3-0, offrendo una prestazione di alto livello tecnico e mentale che vale molto più di una semplice vittoria: è un passaggio decisivo verso la finale per la promozione in Serie B.

La squadra ha mostrato maturità nei momenti più complessi del match, soprattutto quando gli avversari sono riusciti a rientrare nel punteggio nei primi due set, trovando più volte la parità. In quelle fasi delicate, Giarratana ha risposto con freddezza e organizzazione, alzando il livello del muro, migliorando la qualità della difesa e trovando continuità in attacco.

Protagonista assoluto il capitano Dioniso Dipasquale, capace di indirizzare l’inerzia della gara con servizi incisivi e aces che hanno acceso il pubblico e spezzato il ritmo del Volley Gibellina. Una prova di leadership che ha trascinato l’intera squadra verso una vittoria costruita punto dopo punto, senza cali di concentrazione.

Il successo spalanca ora le porte della finale promozione, in programma a Capaci contro la Don Orione Palermo, un appuntamento che rappresenta uno snodo cruciale per il sogno Serie B.

A fine gara, coach Gianluca Giacchi ha sottolineato la crescita del gruppo e la solidità mostrata nei momenti chiave: la capacità di restare compatti anche sotto pressione è stata, secondo l’allenatore, il vero valore aggiunto di una squadra che ha saputo costruire la propria identità nel lavoro quotidiano e nel sostegno del pubblico.

Se il settore maschile festeggia, il weekend dell’Asd Giarratana Volley porta con sé anche un forte senso di amarezza sul fronte femminile. La squadra è stata infatti sconfitta al tie-break dalla Gupe Volley Catania al termine di una gara intensa e combattuta, che ha visto le iblee partire con il piede giusto, imponendosi nel primo set con autorità e fluidità di gioco.

Il match ha però cambiato volto nei set successivi, con il secondo e il terzo parziale persi ai vantaggi e con la formazione etnea capace di sfruttare ogni minima incertezza. In un contesto già teso, alcune decisioni arbitrali hanno alimentato polemiche e malumori, contribuendo a rendere ancora più complesso il percorso della gara. La scelta di disputare una finale con un solo arbitro ha inoltre sollevato perplessità tra staff e pubblico.

Nel quarto set Giarratana ha reagito con carattere, riportando il match in equilibrio e trascinando la sfida al tie-break. Tuttavia, nell’ultimo parziale le energie e la lucidità sono venute meno, lasciando spazio alla maggiore continuità delle avversarie.

Coach Saro Corallo ha espresso rammarico per una sconfitta dolorosa, sottolineando comunque l’impegno e la qualità del gruppo, penalizzato da episodi sfavorevoli ma ancora solido nel proprio percorso di crescita.

A sintetizzare il doppio volto del fine settimana è intervenuto il presidente Salvatore Pagano, che ha evidenziato la gioia per il successo maschile e il dispiacere per la battuta d’arresto femminile. Un equilibrio di emozioni che racconta la natura stessa della società: una realtà costruita su impegno, passione e senso di appartenenza, dove ogni partita contribuisce a un percorso comune.

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