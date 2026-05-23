Pedalino ricorda Piero Sgarlata: sport, memoria e comunità nel segno di un legame che non si spezza

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Ci sono persone che continuano a vivere nei luoghi che hanno frequentato, nei sorrisi che hanno lasciato e nei ricordi che una comunità sceglie di custodire nel tempo. È questo il significato più profondo del Memorial “Piero Sgarlata”, che a Pedalino si prepara a vivere la sua diciottesima edizione, confermandosi molto più di una semplice manifestazione sportiva.

A vent’anni dalla scomparsa di Piero Sgarlata, amici, familiari e cittadini si ritroveranno ancora una volta per rinnovare un abbraccio collettivo che negli anni è diventato simbolo di appartenenza, affetto e memoria condivisa.

Un memorial nato dall’amicizia che continua a parlare ai giovani

L’iniziativa è nata grazie all’impegno di amici e volontari che hanno scelto di trasformare il dolore della perdita in un appuntamento capace di unire persone, generazioni e storie diverse.

Anno dopo anno, il Memorial è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità di Pedalino. Un’occasione che permette a chi ha conosciuto Piero di ricordarlo attraverso aneddoti, emozioni e momenti vissuti insieme, ma anche ai più giovani di scoprirne la storia e i valori attraverso il racconto di chi gli ha voluto bene.

Il torneo rappresenta così un ponte ideale tra passato e presente, dimostrando che il ricordo di una persona continua a vivere quando resta patrimonio collettivo di una comunità.

Una giornata tra preghiera e sport

Il programma del 18° Memorial “Piero Sgarlata” si aprirà con un momento di raccoglimento e spiritualità.

Alle ore 19 sarà celebrata la messa di suffragio presso la parrocchia Maria Santissima del Rosario di Pedalino, un momento particolarmente sentito dalla famiglia, dagli amici e da tutti coloro che desiderano rendere omaggio alla memoria di Piero.

Successivamente, alle 20.30, l’attenzione si sposterà sul terreno di gioco del centro sportivo Lifeten, che ospiterà anche quest’anno la manifestazione sportiva. Qui il fischio d’inizio darà il via a una serata che vedrà protagonisti sport, amicizia e condivisione.

Ad accompagnare l’evento sarà il dj-set di Vincenzo Burrafato, contribuendo a creare un clima di partecipazione e festa nel segno del ricordo.

Una comunità che si ritrova attorno ai propri valori

Dietro il successo e la continuità del Memorial c’è il lavoro di una rete di persone e realtà associative che, ogni anno, collaborano per rendere possibile l’evento.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare la Csc Polisportiva Pedalino, la parrocchia Maria Santissima del Rosario e il centro sportivo Lifeten per il sostegno, la disponibilità e la collaborazione offerti nella realizzazione della manifestazione.

Un contributo prezioso che permette di mantenere vivo un appuntamento diventato parte integrante dell’identità della comunità locale.

“Ci siamo tutti, Piè”: il messaggio che attraversa il tempo

Più che una frase, è un sentimento collettivo. “Ci siamo tutti, Piè” è il messaggio che da diciotto anni accompagna il Memorial e racchiude il senso più autentico dell’iniziativa.

È il modo con cui Pedalino continua a stringersi attorno alla famiglia Sgarlata, ricordando una persona che ha lasciato un segno profondo nella vita di tanti.

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