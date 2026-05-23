Liceo Fermi di Ragusa campione d’Italia al “Biliardo & Scuola 2026”: doppio trionfo a Schio

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Il Liceo “Enrico Fermi” di Ragusa conquista il titolo nazionale nel Campionato Biliardo & Scuola 2026, imponendosi sia nella classifica a squadre sia nella prova individuale.

La finale si è svolta a Schio (Vicenza), nella suggestiva cornice della storica fabbrica Lane Rossi Vivenza, oggi spazio restaurato e riqualificato, trasformato per tre giorni in un grande hub dedicato allo sport del biliardo e alla formazione studentesca.

Un trionfo costruito in squadra

A laurearsi campioni d’Italia sono stati gli studenti Carla Diquattro, Samuele Ferraro e Lorenzo Fiore, accompagnati dalla docente prof.ssa Alessandra Licitra e dall’istruttore federale Roberto Turlà.

Il gruppo del Liceo Fermi ha dominato la specialità della carambola, conquistando il primo posto nazionale a squadre e confermando il livello tecnico e formativo raggiunto in ambito sportivo.

Lorenzo Fiore campione anche nell’individuale

Prestazione di altissimo livello anche per Lorenzo Fiore, che oltre al titolo a squadre ha conquistato il primo posto nella competizione individuale della stessa specialità.

Un doppio successo che certifica la crescita del movimento scolastico legato al biliardo e la qualità della preparazione degli studenti ragusani.

Una manifestazione tra sport, cultura e inclusione

Le finali del campionato si sono inserite all’interno di un programma molto più ampio che ha coinvolto oltre cento studenti provenienti da diverse regioni italiane.

Accanto alla gara principale si sono svolte attività collaterali come il Challenge Nazionale 5 birilli, una mostra dedicata al biliardo, dimostrazioni di tecnologia applicata allo sport e momenti culturali.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’inclusione, con una competizione dedicata a studenti con disabilità, a conferma della dimensione educativa dell’evento.

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