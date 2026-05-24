Aerobica: Modica in primo piano con buoni risultati

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Un oro e buoni piazzamenti per la Motyka Modica al Campionato Nazionale di Aerobica Silver Eccellenze e Aerostep Modica – Nella ginnastica aerobica continuano ad arrivare buoni risultati e tante soddisfazioni per la Motyka Modica. Il sodalizio modicano, infatti, torna da Genova, dove ieri si è disputato il campionato Nazionale di Ginnastica aerobica “Silver Eccellenze” e Aerostep con una preziosa medaglia d’oro e diverse prestazioni di alto livello, che certificano la continua crescita delle ginnaste allenate da Maria Stella Vittorio e dal suo staff. La medaglia più pregiata per la Motyka Modica è arrivata nel campionato Aerostep nella categoria “Junior A” e se la sono messe al collo Asia Agosta, Sophie Barone, Asia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica che si sono laureate campionesse nazionali della categoria. Nel campionato “Silver Eccellenze” di Ginnastica Aerobica, nonostante non siano arrivate medaglie, il sodalizio modicano ha dimostrato di essere riuscito a crescere e migliorare in tutti i suoi componenti e non sono da sottovalutare i buoni piazzamenti ottenuti in una kermesse a livello nazionale. Nella categoria Junior A, infatti, Emily Modica ha sfiorato il podio conquistando il quinto posto, mentre Asia Frasca ha chiuso in quattordicesima posizione precedendo Sophie Barone che si è classificata quindicesima. Assolutamente da non sottovalutare la dodicesima posizione ottenuta da Karol Pellegrino e Sarah Polino nella categoria Allieve coppia conforme e la settima posizione ottenuta nella categoria Junior Gruppo A da Asia Agosta, Sophie Barone, Asia Frasca,Giulia Giannone e Emily Modica e tredicesima posizione di Asia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica, nella categoria Junior A Trio. Soddisfatta dei risultati e delle prestazioni delle sue ginnaste Maria Stella Vittorio. “Posso finalmente dire di essere soddisfatta al di là di qualsiasi risultato – spiega l’istruttrice della Motyka Modica – C’è stato un salto di qualità dovuto sicuramente all’esperienza e a una maggiore sicurezza di sé. Le mie ginnaste sono state belle e brave dalla prima all’ultima, sempre concentrate, grintose e energiche come delle veterane. Oggi – conclude Maria Stella Vittorio – sono fiera al 100% delle mie ginnaste. La ciliegina sulla torta è il primo posto allo step, dove abbiamo conquistato il titolo di campionesse nazionali di step JA”.



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