Avimec Modica si riscatta al PalaRizza: 3-0 alla Tonno Callipo Vibo Valentia

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Una settimana fa a Terni bruciava ancora. Stasera al PalaRizza l’Avimec Modica ha risposto nel modo più netto: 3-0 alla Tonno Callipo Vibo Valentia, con parziali di 25-21, 25-21, 25-22, in due ore e nove minuti di gioco. Tre punti pesanti per la classifica e per il morale dei “Galletti”, che cancellano la prova opaca della trasferta umbra.

Il successo porta la firma di tutta la squadra. Lo schiacciatore Hopt chiude con 20 punti, Panciocco ne mette a terra 10, il centrale Garofolo 9, con il suo muro decisivo nel momento più delicato. Dall’altra parte il sestetto calabrese, giovane e coraggioso, ha provato a rendere la vita difficile ai modicani, riuscendoci soltanto a tratti: Lamanec (17) e Paglialunga (16) i più pericolosi.

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Il primo set: l’allungo dopo il 6-6

L’avvio è in equilibrio fino al 6-6. Poi Modica alza il ritmo: Biffi innesca le bocche di fuoco biancazzurre, Hopt e Panciocco bucano con continuità la difesa ospite e il tabellone dice 14-9, con coach Lanci costretto alla prima sospensione. Il copione non cambia e sul 20-16 il tecnico di Vibo chiama il secondo timeout. L’Avimec si guadagna tre palle set sul 24-21 e Panciocco, al secondo tentativo, firma il 25-21 dopo 27 minuti.

Il secondo set: il muro di Garofolo cambia la partita

Modica parte forte anche nella seconda frazione (8-5), ma Vibo Valentia ricuce e passa avanti 11-12, costringendo coach Distefano al primo time out. Gli ospiti, trascinati da Lamanec e Paglialunga, allungano fino all’11-14. È il momento in cui sale in cattedra il muro di Garofolo: l’Avimec recupera e mette la testa avanti sul 17-16. Si va punto a punto fino al 21-21, poi i padroni di casa scappano sul 24-21 e l’attacco fuori di Lamanec consegna il 25-21 dopo 29 minuti.

Il terzo set: Hopt chiude i conti

Vibo accusa il colpo e dopo il cambio di campo va in affanno in difesa e in ricezione: Modica vola sull’11-5. I calabresi approfittano di un calo di concentrazione e risalgono fino al 19-17, ma l’Avimec trova un nuovo strappo (21-17) e si porta sul 24-21 con tre match point. Vibo annulla il primo, poi è ancora Hopt a griffare il 25-22 che vale il successo pieno.

Distefano e Garofolo: «Ora vincere anche fuori casa»

Coach Enzo Distefano si aspettava una Tonno Callipo agguerrita, a caccia di punti fin dalla prima giornata, e chiedeva ai suoi una reazione dopo la sconfitta di Terni: la reazione è arrivata nei momenti difficili, con qualità, esperienza e muro. Per il tecnico il 3-0 «è più che meritato». Una partita che aveva preparato con un’idea chiara, ripetuta in settimana: non bastava vincere, bisognava convincere.

Sulla stessa linea Fabrizio Garofolo, contento della sua prestazione ma soprattutto del risultato. Il centrale indica già il prossimo traguardo: finora l’Avimec non ha mai vinto in trasferta e dovrà portare lontano dal PalaRizza la stessa voglia e lo stesso coraggio mostrati davanti al proprio pubblico.

Il tabellino

Avimec Modica-Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

Avimec Modica: Hopt 20, Panciocco 10, Chillemi 4, Biffi 1, Caciagli 6, Molesti 0, Garofolo 9, Nastasi (L1); n.e. Pappalardo (L2), Piovan, Russo, Graziani, Lazar. All. Enzo Distefano; vice Manuel Benassi.

Tonno Callipo Vibo Valentia: Ajazi 0, Borgesi 2, Maccarone 2, Lamanec 17, Smeraldo 0, Starace 3, Mussari 4, Kanar 0, Riga 2, Paglialunga 16, Hristov 4, Pisoni (L1), Buttarini (L2); n.e. Commisso. All. Nunzio Lanci; vice Alessandro Santacroce.

Arbitri: Andrea Galteri e Simone Magnino di Perugia.

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