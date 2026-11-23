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Scicli Running alla StraFloridia: Bonincontro 14° su 370 e quarto tra gli SM40
23 Nov 2026 11:42
Per l’A.S.D. Scicli Running, alla 6ª StraFloridia di questo fine settimana nella cittadina siracusana, una messe di soddisfazioni per i risultati dei suoi atleti che hanno partecipato alla gara su strada sulla distanza dei 10 chilometri.
Sono stati 370 gli atleti che hanno tagliato il traguardo; fra essi i tre atleti sciclitani, Lorenzo Bonincontro, Tonino Giglio e Riccardo Donzella.
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Lorenzo Bonincontro (categoria SM40) è arrivato al traguardo con un ottimo risultato: è arrivato 14° assoluto e 4° nella sua categoria, portandosi dietro un intenso lavoro di preparazione che lo ha visto raggiungere i risultati di questi giorni.
Tonino Giglio (SM35) ha chiuso al traguardo in 73ª posizione assoluta e 14ª di categoria; Riccardo Donzella (SM40) è arrivato 131° assoluto e 17° di categoria.
Gli atleti della A.S.D. Scicli Running continuano nella loro avanzata atletica, riuscendo a scrivere pagine di sano sport per la cittadina iblea.
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