Scherma Modica, Nicolò Cannizzaro di bronzo nel fioretto Under 14 a La Spezia

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Un terzo posto conquistato tra 71 fiorettisti arrivati da tutta Italia. Nicolò Cannizzaro, giovane schermidore della Conad Scherma Modica, è salito sul podio della categoria Maschietti di fioretto nella prima prova nazionale 2026/2027 del Gran Prix Joy of Moving Under 14, disputata a La Spezia nel fine settimana.

La corsa verso il podio

Dopo un girone preliminare chiuso con una sola sconfitta, Cannizzaro è entrato nel tabellone a eliminazione diretta dei 64 come testa di serie numero 8. Il primo assalto, contro il monzese Beretta, non ha avuto storia: 10-0. Più combattuto il sedicesimo con il pesarese Di Benedetto, superato 6-4. Poi un altro 10-0, rifilato all’aretino Tanganelli, gli ha aperto le porte della finale a otto.

Ai quarti è arrivato l’ostacolo più alto: il vicentino Rigo, numero uno del tabellone. Il modicano è partito forte, con un 3-0 immediato, ha contenuto i tentativi di rimonta e ha chiuso 10-8, conquistando la medaglia con una freddezza da veterano. In semifinale l’assalto con il livornese Cuccuini è stato molto tattico e si è deciso allo scadere del tempo, 5-4 per il toscano, che poi ha vinto la gara.

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Una passione di famiglia

Per il giovane fiorettista il bronzo ha un sapore particolare: è un figlio d’arte. Anche il padre è stato schermidore e ha conosciuto la pedana in prima persona, una passione che oggi ritrova nel percorso sportivo del figlio. Il risultato, sottolinea la società, pesa ancora di più per il livello assoluto della competizione in cui è arrivato.

Gli altri modicani in pedana

Buone indicazioni anche dal resto della squadra. Sofia Spadaro ha chiuso al 12° posto tra le allieve di fioretto, fermata per una sola stoccata, 15-14, sulla soglia della finale a otto: secondo la società ha pesato qualche ingenuità tattica di troppo, che a questo livello si paga cara. Amelia Roccuzzo, tra le giovanissime, è 18ª: si è arresa nei sedicesimi, 10-9, alla jesina Merloni dopo un assalto dai continui capovolgimenti di fronte.

Negli allievi, la categoria più difficile del circuito Under 14, Ennio Turtula ha chiuso al 23° posto e Giovanni Barone al 27°. Per la società modicana è un avvio di circuito nazionale che conferma il buon momento del vivaio, dopo le undici medaglie conquistate ad Acireale nella prima uscita della stagione e la convocazione di due fiorettisti nella rappresentativa siciliana al Trofeo Coni di Bari.

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