Due campioncini del fioretto nella rappresentativa siciliana al Trofeo Coni di Bari

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Due giovanissimi atleti della Conad Scherma Modica nella rappresentativa siciliana che parteciperà al Trofeo CONI di Bari: si tratta di Sofia Spadaro nel fioretto femminile, e Giovanni Barone nel fioretto maschile. Il Trofeo CONI, manifestazione nazionale organizzata dal Comitato Olimpico Italiano, ogni anno riunisce in un’unica sede le rappresentative regionali di numerose discipline sportive provenienti da tutta Italia, in quella che è una vera e propria olimpiade giovanile italiana, e rappresenta per i giovanissimi atleti un’importante occasione di confronto e di crescita, permettendo loro di vivere un’esperienza sportiva condivisa con i migliori atleti italiani di altre discipline.

Per Sofia e Giovanni la convocazione arriva al termine di una stagione che li ha visti entrambi protagonisti e culminata con la conquista del rispettivo titolo di categoria. Il programma della manifestazione prevede domenica 4 ottobre la cerimonia di apertura, con la sfilata delle delegazioni regionali, mentre nei giorni successivi si svolgeranno le competizioni delle diverse discipline. Per la Scherma Modica si tratta di un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente con i propri giovani atleti e di un motivo di soddisfazione per tutta la società, che vede così due dei suoi rappresentanti portare il nome di Modica e della Sicilia in una così importante manifestazione nazionale.

A Modica, intanto è stata avviata la 43ma edizione del Corso Scolastico Gratuito, che permette ai bambini delle scuole elementari della città di conoscere e sperimentare la scherma in maniera completamente gratuita. Il percorso, che si sviluppa nel corso dei prossimi mesi, culminerà nel mese di dicembre con un saggio dimostrativo finale

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