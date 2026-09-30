“Ma cosa mi dici mai…”scompare la voce storica di Topo Gigio

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Era nato a Santo Stefano di Briga, paesino della zona sud di Messina, dove il doppiatore ed attore messinese aveva deciso di ritornare dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo. Era conosciuto in tutta Italia e nel mondo per aver dato anima e voce al famoso pupazzo ideato da Maria Perego; quel Topo Gigio, dalle grandi orecchie, che si muoveva e si muove con fare civettuolo diventato l’amata mascotte di tanti bambini.

Peppino Mazzullo da poco centenario, aveva calcato con successo tanti palcoscenici teatrali ed era stato protagonista in televisione attraversando anni di storia e accompagnando generazioni di bambini dando voce e interpretazione a Topo Gigio. Quarant’anni insieme in un sodalizio artistico iniziato nei primi anni Sessanta e tenuto in vita con grande affetto. Oggi la voce di Topo Gigio è quella di Leo Valli ed il compositore dei suoi monologhi Franco Fasano; erano presenti entrambi alla festa dei cento anni del doppiatore messinese che si è tenuta nel giugno scorso.

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