Vittoria, l’incidente gli cambia la vita. Due anni dopo l’ex assessore Cannizzo: “Ma io ci sono”

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“Una data che rimarrà impressa per sempre nella mia vita”. Due anni e un calvario difficile da immaginare.

Francesco Cannizzo, ex assessore comunale di Vittoria, è uscito miracolosamente vivo da un incidente pauroso il 4 luglio 2024. Un centauro gli è venuto addosso mentre si trovava in sella alla sua moto: era in fila su una strada secondaria, a pochi chilomentri da Scoglitti, in contrada Zafaglione. Procedeva a 30 all’ora, ma uno scooterista, uscendo dalla curva ad alta velocità, ha perso il controllo del mezzo e lo ha centrato sul lato sinistro. Pochi centimetri sarebbero bastati per evitare l’impatto, ma la sorte talvolta decide per un nonnulla.

In quel momento è iniziato il calvario di Francesco Cannizzo: ospedali, interventi chirurgici, riabilitazione. Salvo per miracolo, grazie a un casco indossato correttamente, ma costretto a letto, tra dolori atroci, per lunghisismi mesi. Oggi ha ripreso in mano la sua vita, ma ha perso completamente l’uso del braccio sinistro. Ha recuperato quello destro, ma convive ogni giorno con mille problemi fisici.

Francesco Cannizzo è un volto noto a Vittoria. È stato assessore alle Politiche sociali nella giunta guidata dal sindaco Giuseppe Nicosia, fino al 2016. È stato anche segretario cittadino del Partito Democratico. Come molti esponenti di quella giunta ha dovuto affrontare il calvario delle vicende giudiziarie seguite allo scioglimento del consiglio comunale del 2018, tutte concluse con assoluzioni con formula piena.

Un calvario politico e giudiziario, condiviso purtroppo con altri protagonisti di quella stagione politica. E un calvario fisico e personale, con l’incidente del luglio 2024 r tutto ciò che ne è seguito. Oggi, dopo sei mesi, l’ex assessore affida ai social la sua riflessione e soprattutto la sua voglia di vivere.

Il suo post è un messaggio di ringraziamento a chi gli è stato accanto: la famiglia, i medici, gli amici. Ma è soprattutto un messaggio di forza e di speranza. Di resilienza e di forza d’animo.

“Ho deciso oggi dopo 2 lunghissimi anni da quel terribile giorno di raccontare la mia storia, per dare la mia testimonianza affinché tutti coloro che in questo momento stanno o hanno vissuto ciò che mi è capitato possano avere la forza di superare e vincere le avversità della vita. Oggi la mia è cambiata: ancora oggi faccio terapia ho perso l’ uso del braccio sinistro e ho molti altri problemi: ma tutto questo non mi fa arretrare perché esserci è meglio che non esserci”.

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