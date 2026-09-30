Home / Attualità

Scicli senza il suo ufficio postale centrale: i disagi aumentano e a pagarli sono soprattutto gli anziani

30 Set 2026 18:33
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Si parla di disagi. Disagi seri per cittadini, lavoratori e turisti e soprattutto per gli anziani. A chiedere che siano dati tempi certi di apertura dell’ufficio centrale di Poste italiane sito in corso Mazzini a Scicli è la Uil regionale con il suo segretario Giovanni D’Avola. Un intervento analogo a quello che il Partito Democratico aveva fatto già a metà settembre facendo appello alle difficoltà che stanno avendo i fruitori dell’ufficio. Oggi sta accadendo quello che è accaduto un decennio fa quando la sede di corso Mazzini venne sottoposta ad interventi di manutenzione. E lo stesso sta accadendo in queste settimane con l’appello al sindaco Mario Marino di intervenire. “La sicurezza dei locali è una priorità indiscutibile, ma la manutenzione e gli interventi sugli immobili avrebbero richiesto programmazione e tempestività, così da evitare che eventuali criticità potessero determinare la chiusura di un presidio essenziale per il territorio – afferma il segretario regionale della Uil – occorre adesso dare risposte alla comunità e, soprattutto, indicare tempi certi per la riapertura della sede. Le difficoltà riguardano il ritiro delle raccomandate e lo svolgimento delle ordinarie operazioni postali, con ripercussioni su famiglie, professionisti e imprese. A subire i disagi maggiori sono anziani e pensionati, molti dei quali hanno oggettive difficoltà negli spostamenti e non possono raggiungere agevolmente altri uffici. Le conseguenze ricadono anche sui lavoratori di Poste Italiane, chiamati a riorganizzare le attività e la distribuzione facendo riferimento anche a centri limitrofi, con un inevitabile aggravio sul piano organizzativo”. Attualmente è fruibile l’ufficio postale sito al villaggio Jungi; per tanti cittadini è un disagio. I lavori dovrebbero essere ultimati entro il 14 ottobre.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it