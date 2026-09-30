Perché le prime piogge d’autunno mettono alla prova i dischi dei freni sulle strade bianche dell’entroterra

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Con l’arrivo delle prime piogge, chi percorre regolarmente le strade bianche e sterrate dell’entroterra ibleo conosce bene il cambiamento del fondo stradale. Dopo mesi di siccità estiva, il terreno calcareo tipico della zona si accumula come polvere sottile su carreggiate, cunette e bordi delle mulattiere che collegano masserie, uliveti e vigneti. Con i primi acquazzoni, tale polvere non scompare, ma si trasforma in una fanghiglia fine che raggiunge anche le parti meccaniche del veicolo, compresi i dischi dei freni.

Il fenomeno riguarda in particolare chi si sposta quotidianamente tra le campagne e i centri abitati della provincia, dove l’asfalto lascia spesso il posto a tratti sterrati anche su percorsi frequentati.

Il fondo calcareo e l’effetto delle prime piogge

Le strade bianche dell’entroterra ibleo sono costituite in gran parte da materiale calcareo compattato. Con il caldo estivo, tale materiale si secca e si sgretola in una polvere finissima, sollevata dal passaggio dei veicoli e depositata sulla parte bassa dell’auto, comprese pinze e dischi dei freni.

Con le prime piogge autunnali, la polvere si inumidisce e forma un sottile strato sulla superficie dei dischi. Non si tratta di un guasto, ma di un fenomeno noto: l’acqua unita a residui polverosi o argillosi può ridurre temporaneamente l’aderenza tra pastiglia e disco, in particolare nelle prime frenate successive a un tratto sterrato bagnato o a una sosta prolungata sotto la pioggia.

Perché l’effetto si nota di più in questa fase dell’anno

Il passaggio dall’estate secca all’autunno piovoso è il momento in cui l’effetto risulta più evidente, per due ragioni concomitanti:

la quantità di polvere accumulata sui dischi durante i mesi asciutti è superiore rispetto ad altri periodi dell’anno;

le prime piogge, spesso intense e alternate a lunghe pause, favoriscono la formazione di una leggera patina superficiale sui dischi, in particolare quando l’auto resta ferma per alcune ore.

Tale riduzione di efficacia è generalmente transitoria: nella maggior parte dei casi è sufficiente una frenata leggera e controllata nei primi metri di marcia per ripristinare la normale risposta frenante. L’aspetto rilevante non è quindi il singolo episodio, ma la sua ripetizione nel tempo: uno strato di polvere umida che si forma e si asciuga più volte al giorno può, nel corso delle stagioni, contribuire a un’usura superficiale non uniforme dei dischi dei freni.

Segnali da non sottovalutare

Un disco sottoposto regolarmente a queste condizioni può presentare, con il tempo, alcuni segnali da osservare durante i normali controlli periodici:

una leggera vibrazione al pedale del freno in frenate prolungate;

una risposta frenante percepita come meno pronta nei primi metri dopo un tratto sterrato bagnato;

tracce di ossidazione superficiale sul bordo del disco, visibili a occhio nudo quando l’auto resta ferma per alcuni giorni.

Tali sintomi possono avere più di una causa, dall’usura naturale delle pastiglie a un cattivo assestamento delle pinze, e non vanno interpretati automaticamente come segno di un disco da sostituire. Restano tuttavia un valido motivo per includere un controllo dei freni tra le verifiche di inizio autunno, in particolare per chi percorre abitualmente le strade bianche della zona.

Cosa verificare prima dell’inverno

Prima che le condizioni peggiorino con l’arrivo delle piogge più fitte, è opportuno far controllare lo spessore dei dischi e lo stato delle pastiglie presso un’officina di fiducia. La verifica corretta dello spessore residuo si effettua con un calibro, misurando almeno quattro punti diversi lungo la superficie del disco e prendendo come riferimento il valore più basso rilevato, da confrontare con lo spessore minimo indicato sul disco stesso, dato specifico per ogni modello e non generalizzabile. Una riduzione dello spessore oltre tale soglia comporta anche una diminuzione del coefficiente di attrito tra pastiglia e disco, con un possibile allungamento dello spazio di frenata.

In caso di usura irregolare o di rigature evidenti, riconducibili all’azione abrasiva della polvere calcarea mista ad acqua, la valutazione più corretta riguarda l’eventuale sostituzione dei dischi dei freni, scegliendo un ricambio adeguato al modello e all’uso specifico del veicolo, in particolare per chi percorre regolarmente tratti sterrati.

Un controllo mirato in questo periodo dell’anno consente di affrontare la stagione delle piogge con maggiore tranquillità, senza dover intervenire con urgenza nei mesi più critici.

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