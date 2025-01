Maratona di Ragusa: festeggiata la ventesima edizione tra sport e meteo avverso. Vincono Marco Ercoli e Federica Moroni

Si è conclusa da pochi minuti la ventesima edizione della Maratona di Ragusa, un evento che ha visto protagonisti atleti di altissimo livello provenienti da tutta Italia e dall’estero. Nonostante le difficoltà climatiche causate da una pioggia insistente per gran parte della giornata, la manifestazione ha mantenuto il suo fascino, regalando emozioni e un’ottima partecipazione.

I vincitori maschili e femminili

Tra gli uomini, Marco Ercoli, dell’Atletica Avis Castel San Pietro, ha confermato le aspettative, conquistando il gradino più alto del podio con un tempo di 2h:39:20. Salvatore Piazza, portacolori dell’A.S.D. Atletica Sicilia, si è aggiudicato il secondo posto con 2h:53:23, seguito da Domenico Palazzolo (A.S.D. Sportamatori Partinico) che ha chiuso in 2h:57:37.

In campo femminile, trionfo per Federica Moroni, dell’Atletica Rimini Nord Santarcangelo, che ha fermato il cronometro a 2h:58:14, risultando anche la quarta assoluta in classifica generale. Manuela Serra, della Persicetana Podistica, ha conquistato il secondo posto con 3h:10:39, mentre il terzo posto è andato alla russa Maria Kolpakova, tesserata Run Card, che ha chiuso in 3h:20:42.

Un percorso affascinante tra barocco e natura

Nonostante il meteo abbia messo alla prova i partecipanti, il suggestivo tracciato della maratona ha lasciato il segno. Dalle periferie occidentali di Ragusa, passando per i villaggi dell’altopiano, fino al centro storico patrimonio Unesco, gli atleti hanno percorso 42,195 km tra bellezze architettoniche e natura incontaminata.

Tra i momenti più attesi, l’ultimo tratto nel cuore di Ibla, con la salita di via XI Febbraio e l’arrivo nell’isola pedonale di Piazza Duomo. La pioggia non ha scoraggiato neanche il pubblico, che ha sostenuto calorosamente i corridori lungo tutto il percorso.

Non solo maratona: spazio alla Straragusa e alla Family Run

Oltre alla maratona, la giornata ha visto lo svolgimento della Straragusa, mezza maratona di 21,097 km, e della Family Run “Cuori in Movimento”, dedicata alle famiglie e agli ospiti dei centri di riabilitazione locali. Anche la Walking di 21 km ha registrato una buona partecipazione, nonostante il maltempo.

Un evento di successo per Ragusa

La ventesima edizione della Maratona di Ragusa si conferma un appuntamento di rilievo per il panorama podistico nazionale, grazie all’organizzazione dell’Asd No al Doping, al supporto del Comune di Ragusa e alla collaborazione dell’Uisp Territoriale.

Come sottolineato dal sindaco Peppe Cassì, “questo evento rappresenta non solo un’importante competizione sportiva, ma anche una vetrina per il nostro territorio, capace di unire la passione per lo sport alla valorizzazione delle nostre eccellenze culturali e paesaggistiche”.

Nonostante le difficoltà meteo, Ragusa ha dimostrato ancora una volta di saper accogliere maratoneti e appassionati da tutto il mondo, consolidando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento nel calendario delle gare italiane. Resta, ma questo lo diciamo da tempo, la necessità di coinvolgere maggiormente le realtà locali. Chissà quando gli organizzatori lo capiranno.

La cronaca tra le strade

A chiudere sotto le 3 ore anche Alessandro Guglielmino (Pol.Atl.Vittoria) a 19’16” ma soprattutto Federica Moroni, quarta assoluta e vincitrice della prova femminile in 2h18’14”.

La campionessa italiana della 100 km, che in passato si è fregiata del tricolore anche in maratona, ha confermato di vivere uno straordinario stato di forma, aggiungendo il successo ragusano a quello dell’Ultramaratona della Pace della settimana precedente nel ravennate. A farle compagnia sul podio Manuela Serra (Persicetana Pod.) a 12’26” e la russa Maria Kolpakova a 22’28”.

La maratona assegnava i titoli regionali, questi i vincitori: Sebastiano La Porta (Atl.Padua/SM), Salvatore Piazza (Atl.Sicilia/SM35), Domenico Palazzolo (Sportamatori Partinico/SM40), Alessandro Guglielmino (Pol.Atl.Vittoria/SM45), Agostino Nicosia (Marathon Team Canicattì/SM50), Giovanni Gatto (Asd No al Doping Ragusa/SM55), Concetto Faro (Esercito 62° Reggimento Fanteria/SM60), Giuseppe Lorefice (Pol.Atl.Vittoria/SM65), Michele D’Errico (Pol.Marsala Doc/SM70), Elisa Cusumano (Pro Sport Ravanusa/SF), Cecilia Paone (Pietro Guarino Rosolini/SF35), Chiara Asaro (Corri Serradifalco/SF40), Lara La Pera (Atl.Bagheria/SF45), Maria Rosa Caracciolo (Atl.Sciuto/SF50), Italia Dalla Torre (Athl.Club Apicilia/SF55), Carmela Piazza (Corri Serradifalco/SF60).

Un altro vecchio amico della Maratona di Ragusa si è aggiudicato la Straragusa, la prova sui 21,097 km. Si tratta di Lorenzo Lotti (Berunners) primo in 1h11’22” con 2’33” di vantaggio su Angelo Mandarà (Atl.Padua) e 2’35” su Vincenzo Schembari (Atl.Padua). Fra le donne prima Silvia Vecellio (Gr.Marc.Calalzo) in 1h31’36” davanti a Sabrina Mazza (Barocco Running Ragusa) a 1’48” e a Teresa Latella (Pod.Messina) a 3’17”.

In totale ci sono stati 181 arrivati nella maratona e 588 nella mezza, numeri che acquisiscono maggior valore considerando le condizioni climatiche. Tanti coloro che provenivano dall’estero: Usa, Inghilterra e Polonia le nazioni più rappresentate in una starting list veramente multilingue. La riuscita della manifestazione non sarebbe però divenuta reale senza la collaborazione di tante entità a cominciare dal Comune, con il Sindaco Peppe Cassì e l’Assessore allo Sport Simone Di Grandi (presente alle premiazioni insieme all’Assessore alle Borgate Andrea Di Stefano) che hanno fortemente voluto l’evento e creduto nelle sue possibilità di effettuazione in tutta sicurezza. Garantita questa non solo dal comitato organizzatore, ma anche da tante associazioni, in primis l’Adra che ha provveduto ai ristori. Grazie anche all’Uisp Comitato Territoriale nella persona di Tonino Siciliano, all’Agenzia di Servizi Carmelo Gulino e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all’ennesimo successo della Maratona di Ragusa, ma in uno scenario davvero più difficile del solito.

