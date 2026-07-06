Muay Thai, Nunzio Calvo domina al debutto: vittoria netta a Naxos Fight Night

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Grande affermazione per il Team Ruggieri – Accademia Muay Thai Comiso, protagonista a Naxos Fight Night – Explosion, prestigioso evento dedicato agli sport da combattimento ospitato all’Atlantis Palace Hotel e organizzato dal promoter Matteo Sciacca che si è svolto sabato 4 luglio.

A brillare sul ring è stato il giovane Nunzio Calvo, appena 16 anni, capace di imporsi con una prestazione convincente e matura al suo primo incontro ufficiale con le regole della Muay Thai, dopo aver già disputato tre match nella disciplina K-1.

Una rivincita attesa e una sfida di alto livello tecnico

Per Calvo si trattava anche di una rivincita contro Cristiano Ucchino del Team Saoca Messina, già affrontato in passato in un match K-1 valido per il titolo regionale, in quell’occasione vinto dall’atleta comisano.

Questa volta la sfida si è svolta secondo le regole della Muay Thai, disciplina nella quale l’avversario vantava maggiore esperienza e specificità tecnica, rendendo il confronto ancora più impegnativo.

Dominio tecnico sin dalla prima ripresa

Nonostante il debutto nella specialità, Nunzio Calvo ha mostrato fin da subito grande personalità e capacità di gestione del match. L’atleta del Team Ruggieri ha imposto il proprio ritmo già nella prima ripresa, distinguendosi per un clinch efficace e per un utilizzo preciso di gomitate e ginocchiate.

Nel corso delle tre riprese, tutte intense e combattute, Calvo ha mantenuto costantemente il controllo dell’incontro, dimostrando lucidità tattica e una notevole maturità agonistica per la sua età.

Il verdetto finale non ha lasciato spazio a dubbi: vittoria netta e unanime ai punti, con tutti i giudici concordi nell’assegnare il match al giovane atleta comisano.

Una crescita costante che conferma il talento del Team Ruggieri

La prestazione di Nunzio Calvo rappresenta un ulteriore passo avanti nel suo percorso sportivo, confermando la crescita tecnica e mentale di un atleta che, nonostante la giovane età, si sta già imponendo nel panorama degli sport da combattimento regionali.

Il risultato è il frutto di un lavoro quotidiano intenso in palestra, basato su disciplina, sacrificio e preparazione costante, elementi che stanno permettendo al giovane fighter di affermarsi anche in una disciplina complessa come la Muay Thai.

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