Il Modica verso la serie D: Piero dell’Orzo sarà capo scouting, arriva l’ataccante Flores

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Piero Dell’Orzo è il nuovo Capo Scouting del Modica. La società della Contea ha tesserato un uomo di grande esperienza e competenza nel panorama calcistico giovanile. Dell’Orzo ha diretto il settore giovanile del Trapani e ha ottenuto importanti successi alla guida della Polisportiva Calcio Sicilia, conquistando ben sette titoli nazionali e uno scudetto nazionale giovanile.

Nel corso della sua carriera ha inoltre contribuito alla valorizzazione di numerosi talenti, da Da Graca a Francofonte, che ha militato sia nel Modica che nel Vittoria, che ha accompagnato alla Juventus, fino a Saviano portato alla Roma.

La società avrà un ruolo chiave all’interno del progetto sportivo rossoblu: dare particolare attenzione allo sviluppo del settore giovanile, contribuire alla crescita dei protagonisti del futuro, in collaborazione con l’area tecnica, con l’intento di inserire sempre più giovani in prima squadra. Dell’Orzo sarà chiamato ad individuare giovani profili, in ambito locale e nazionale, in grado di affrontare le sfide che attendono il Modica Calcio nei prossimi anni.

E su questa falsariga il Modica continua il suo lavoro. Oggi è stato amnnunciato il tesseramento di Kayro Flores Heatley, nuovo attaccante rossoblù.

Nato a Roma, classe ’98, si è formato nel settore giovanile della Lazio fino ai Giovanissimi Nazionali, prima di trasferirsi al Ladispoli. Da qui è approdato tra i professionisti in Serie C, indossando le maglie di Lupa Castelli Romani, Sudtirol, Cavese, Arzignano e Piacenza, club con cui è diventato famoso per uno strepitoso gol in rovesciata, ripreso dalle televisioni nazionali.

Nell’ultima stagione ha giocato con il Gela in Serie D, categoria affrontata in precedenza anche con le maglie di Sondrio, Fasano, Real Forte Querceta, Anzio, Lupa Frascati, Atletico Terme Fiuggi e Nuorese.

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