Domenica di sport e turismo: ciclisti e podisti protagonisti tra Barocco e paesaggi UNESCO

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Sarà una domenica all’insegna dello sport, del benessere e della valorizzazione del territorio quella che si prepara a vivere la provincia di Ragusa, con due grandi eventi che trasformeranno il Barocco Ibleo in un vero palcoscenico a cielo aperto.

Tra ciclismo e corsa, migliaia di partecipanti sono attesi lungo percorsi che attraversano alcuni dei luoghi più suggestivi del patrimonio UNESCO, tra Ragusa, Modica e Scicli.

Cicloturismo e mobilità sostenibile con la Hyblea Randonnée

Nell’ambito delle iniziative finanziate dal bando “Bici in Comune”, prosegue il programma dedicato alla mobilità sostenibile e al cicloturismo con il primo appuntamento di “Su e Giù per gli altipiani iblei”, che coincide con la seconda edizione della Hyblea Randonnée.

L’evento, organizzato dall’ASD Nuova Avir, propone un percorso cicloturistico unico nel suo genere, capace di attraversare i comuni del territorio ibleo immersi nel fascino del Barocco.

Un’esperienza a ritmo lento, pensata per valorizzare il paesaggio e promuovere una forma di turismo sportivo sostenibile e accessibile. Le iscrizioni stanno registrando numeri importanti, segno del crescente interesse verso questo tipo di iniziative.

Già in calendario anche un nuovo appuntamento fissato per l’11 ottobre, dedicato al tema enogastronomico “ole…amo le catene”, mentre ulteriori eventi sono in fase di organizzazione.

Baroque Race, la sfida dell’arte tra Ragusa, Modica e Scicli

Sempre nella giornata di domenica si accenderanno i riflettori sulla 15ª edizione della Baroque Race, una delle manifestazioni podistiche più attese del territorio, già forte di centinaia di iscritti.

La gara, organizzata dall’ASD Atletica No al Doping Ragusa con il supporto delle amministrazioni comunali coinvolte, unisce le tre perle UNESCO del barocco siciliano in un tracciato di 24 chilometri tra Ragusa, Modica e Scicli.

Un percorso tecnico e spettacolare che alterna tratti impegnativi, come la zona della Valle dell’Irminio, a lunghe discese panoramiche fino al traguardo finale.

Partenze anticipate per il caldo e grande partecipazione

Per tutelare gli atleti dalle alte temperature, le partenze sono state anticipate nelle prime ore del mattino.

Alle ore 06:00 da Piazza Pola a Ragusa Ibla scatterà la Walking Ragusa, prova non competitiva sullo stesso percorso della gara principale.

Alle 07:00 prenderà il via la gara principale di 24 km, mentre alle 08:00 partirà la Baroque Sprint da Modica, nei pressi del Teatro Garibaldi.

L’arrivo per tutte le prove è previsto a Scicli, in Via Penna, nei pressi di Piazza Italia.

© Riproduzione riservata