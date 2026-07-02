Ragusa Ibla capitale internazionale della musica: torna l’Ibla Grand Prize verso la Carnegie Hall

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Ragusa Ibla si conferma ancora una volta cuore pulsante della musica internazionale. Dal 4 all’11 luglio il centro storico barocco ospiterà la 35ª edizione dell’Ibla Grand Prize – International Music Competition, una delle manifestazioni più prestigiose del panorama musicale mondiale, capace di attrarre artisti da ogni continente e di proiettarli verso palcoscenici d’eccellenza come la Carnegie Hall di New York.

Ideato e diretto dal maestro Salvatore Moltisanti e promosso dalla Fondazione Ibla, il concorso rappresenta da oltre trent’anni un punto di riferimento per giovani musicisti, compositori ed ensemble. Non una semplice competizione, ma un vero percorso artistico che trasforma il talento in opportunità concrete di carriera internazionale.

Il legame tra Ragusa Ibla e New York è uno degli elementi distintivi della manifestazione. I vincitori dell’edizione 2026 avranno infatti la possibilità di esibirsi il 4 maggio 2027 alla Weill Recital Hall della Carnegie Hall, uno dei templi mondiali della musica. Un traguardo che rende l’Ibla Grand Prize un ponte culturale unico tra la Sicilia e la scena musicale globale.

«Il nostro obiettivo è costruire opportunità», ha spiegato il maestro Salvatore Moltisanti. «Ogni musicista che arriva a Ragusa Ibla porta con sé un percorso, un sogno e una voce artistica. Il concorso vuole offrire la possibilità di essere ascoltati e accompagnati verso una carriera internazionale. Da oltre trentacinque anni dimostriamo che da Ragusa Ibla può partire un viaggio capace di arrivare ai più importanti palcoscenici del mondo».

Durante la settimana del concorso, la città si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso. Piazza Pola, la Chiesa di San Vincenzo Ferreri e Palazzo Bruno Ottaviano ospiteranno le esibizioni aperte al pubblico, con artisti provenienti da diversi Paesi e culture che porteranno a Ragusa Ibla linguaggi musicali che spaziano dalla musica barocca al jazz, dalla classica alla contemporanea, fino alla composizione e alla musica vocale.

Tra gli eventi più significativi dell’edizione 2026 spicca il concerto dell’8 luglio al Parco Alessandro Licitra, nato dall’iniziativa di cittadini e imprese locali in memoria del giovane scomparso prematuramente, e la serata di beneficenza del 9 luglio a Palazzo Donnafugata, dove gli artisti si esibiranno a sostegno dei progetti umanitari dell’associazione Progetto Missione Madagascar OdV.

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