Pietro Finistrella convocato in Nazionale: il giocatore della ASD Sette Colli Scicli agli Europei IBSA di Showdown 2026

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Un nuovo importante traguardo per lo sport siciliano e per la ASD Sette Colli Scicli: l’atleta Pietro Finistrella è stato ufficialmente convocato nella Nazionale italiana di Showdown in vista dei Campionati Europei IBSA 2026, in programma a Cracovia, in Polonia, dal 4 al 10 luglio.

Un riconoscimento prestigioso che premia una stagione di altissimo livello e che conferma il giocatore tra i principali interpreti italiani della disciplina.

Verso Cracovia con la Nazionale azzurra

La rassegna continentale rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del panorama internazionale dello showdown. Le gare ufficiali si svolgeranno dal 6 al 9 luglio, mentre i giorni precedenti saranno dedicati ad allenamenti, classificazioni funzionali e attività preparatorie.

Finistrella farà parte della selezione maschile insieme ad Andrea Lazzarini, Luciano Florio e Marco Carrai. Il gruppo azzurro sarà completato dal settore femminile composto da Sara Fappani, Sonia Tranchina e Piera Folino, sotto la guida dello staff tecnico formato da Marco Spinelli, Nicola Santagata e Ginevra Di Modica.

Una stagione da protagonista tra Italia e mondo

Il percorso di Pietro Finistrella verso la convocazione in Nazionale è stato segnato da risultati di assoluto rilievo. A maggio ha conquistato il titolo di vicecampione italiano di Showdown, mentre ai Mondiali 2025 ha ottenuto un prestigioso settimo posto, confermandosi tra gli atleti di riferimento del movimento nazionale.

Nato a Riposto e residente da anni a Vittoria con la famiglia, Finistrella rappresenta oggi uno dei profili più solidi e in crescita dello showdown italiano.

Showdown e IBSA, lo sport paralimpico internazionale

I Campionati Europei IBSA sono organizzati dalla International Blind Sports Federation, federazione riconosciuta dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), che promuove le discipline sportive per atleti con disabilità visiva.

Lo showdown è una disciplina in forte crescita, e l’Europeo di Cracovia riunirà i migliori atleti del continente in una delle competizioni più prestigiose del calendario internazionale.

Le parole di Finistrella: “Un orgoglio rappresentare Italia e Sicilia”

Grande emozione nelle dichiarazioni dell’atleta dopo la convocazione in azzurro.

«Vestire la maglia della Nazionale italiana è un’emozione indescrivibile e un motivo di grande orgoglio. Rappresentare l’Italia è un privilegio, ma poter rappresentare anche la mia Sicilia lo è ancora di più».

Finistrella ha ripercorso anche le radici del suo percorso sportivo, ricordando come a Riposto, nel 2007, si siano svolti alcuni dei primi tornei di showdown in Italia, elemento che considera simbolicamente legato alla sua crescita.

Il ringraziamento e la determinazione

L’atleta ha voluto ringraziare la FISPIC, lo staff tecnico della Nazionale, la ASD Sette Colli Scicli, i compagni di squadra e la sua famiglia per il sostegno costante nel percorso agonistico.

«A Cracovia darò tutto me stesso. Indossare la maglia azzurra significa responsabilità verso il proprio Paese e verso chi crede in noi».

Richiamando una celebre frase di Kobe Bryant, Finistrella ha sintetizzato il suo approccio alla competizione: le difficoltà e la pressione come occasione di crescita.

«È con questo spirito che affronterò ogni partita dell’Europeo. Se riuscirò a trasmettere anche solo un po’ di passione per questo sport e a far conoscere lo showdown, avrò già ottenuto una delle vittorie più importanti».

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