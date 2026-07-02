Vincenzo Pelligra sfiora il podio a Praga: il judoka di Scicli conquista uno splendido quinto posto

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Per lo sciclitano Vincenzo Pelligra quella di Praga è stata una prestazione di livello internazionale. Lo judoka sciclitano, che veste i colori delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria, si è distinto al Prague European Open 2026, svoltosi nella capitale della Repubblica Ceca il 27 e 28 giugno scorsi. Colonna della Koizumi Ecodep Scicli è sceso sul tatami di Praga gareggiando nella categoria -81 kg. Un risultato ottenuto nonostante in campo ci fossero atleti di grande livello tecnico e di grande esperienza. La sua prestazione lo ha visto lottare nelle gare preliminari fermandosi solo al quinto posto in classifica. Per il Comitato regionale Sicilia Judo (FIJLKAM) e per tutta la comunità sportiva sciclitana è un risultato che porta in alto il valore tecnico del giovane ed i colori che veste. Figlio del tecnico Maurizio Pelligra, il giovane è riuscito a raggiungere i livelli del padre in uno sport che a Scicli negli ultimi decenni ha trovato casa.

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